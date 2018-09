Na današnji dan pred letom dni je Slovenija rajala ob naslovu evropskega prvaka slovenske košarkarske reprezentance, to pot pa je bil prizor v dvorani Stožice precej bolj klavrn. Izbrana vrsta selektorja Rada Trifunovića je namreč v drugem krogu drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo klonila proti Turčiji in tako zabeležila še šesti poraz. Teoretično evropski prvak sicer še ima možnosti za napredovanje na turnir najboljših reprezentanc na svetu, ki bo prihodnje leto na Kitajskem, a so te zares minimalne, za uresničitev takšnega scenarija pa bi bil potreben pravi čudež.

Na praznik slovenske košarke se je danes v Stožicah zbralo okoli 6000 gledalcev, ki so v prvem polčasu videli dobro predstavo slovenske reprezentance. Proti favoriziranim Turkom so pogumno krenili v boj in prevladovali v skoku, a v obrambi pogosto pri metu za tri točke pustili preveč prostora Scottieju Wilbekinu, ki je ponujeno znal kaznovati. Pri gostiteljih je bil silno motiviran Anthony Randolph, ki je polnil turški koš, na drugi strani pa nekajkrat pod obročem dobro pokril Semiha Erdena. Ko je proti koncu prvega polčasa kazalo, da bi se Turki znali odlepiti na višjo razliko, je Slovenija strnila vrste in na glavni odmor odšla z ulovljivimi tremi točkami zaostanka.

Hitra trojka Randolpha, ki je bil daleč najboljši posameznik pri Sloveniji, na začetku drugega polčasa je navijačem vlila dodatno upanje na ugoden razplet, a se je v drugem polčasu razigral Furkan Korkmaz, ki je imel skupaj z Wilbekinom in Cedijem Osmanom odgovor na čisto vsak nalet evropskih prvakov. Moštvo selektorja Rada Trifunovića podobno kot na tekmi proti Latviji enostavno ni bilo dovolj dobro v obrambi, zato v zadnji četrtini prednosti Turkov nikoli ni povsem resno ogrozilo.

Slovenski reprezentant Gašper Vidmar je takole ocenil današnji dvoboj s Turčijo: »Celo tekmo smo bili zelo blizu, toda nikakor nismo zmogli preobrata. Glavna razloga so bili zgrešeni čisti meti in prosti meti. Borili smo se od prve do zadnje minute, dali smo vse od sebe, zato lahko imamo dvignjene glave. Turki so šli agresivno v igro, saj so vedeli, da jim zmaga veliko pomeni in prinaša. Naši mlajši igralci so se dobro odrezali, tako da ima slovenska košarka svetlo prihodnost. Pogled v prihodnost? Na žalost ni preveč optimističen, a tudi na naslednjih tekmah bomo šli na zmago.«

Kvalifikacije za SP 2019, drugi del, drugi krog, preostala izida v skupini I: Španija – Latvija 85:82 (26:20, 51:37, 67:56, Colom 18; Strelnieks in Timma po 20), Črna gora – Ukrajina 90:84 (16:13, 45:40, 62:58, Ivanović 30, Mihajluk 15).

Slovenija – Turčija 77:86 (20:22, 38:41, 59:67) Kvalifikacije za SP, drugi del, skupina I, drugi krog. Dvorana Stožice, gledalcev 6000, sodniki: Mazzoni (Italija), Horozov (Bolgarija), Cmikiewicz (Poljska). Slovenija: Randolph 24 (11-9), Rebec 5 (4-2), Rupnik 1 (2-1), Murić 2, Mesiček 14 (4-3), Lapornik 10 (3-2), Vidmar 8 (10-2), Zagorac, Macura, Mahkovic, Čančar 10, Čebašek 3, selektor: Trifunović. Turčija: Wilbekin 22 (2-2), Ozmizrak, Balbay, Osman 19, Turen, Ilyasova 14 (11-6), Erden 2 (1-0), Mahmutoglu 3, Arar (2-0), Sanli 2, Korkmaz 24 (6-5), Koksal, selektor: Sarica Prosti meti: Slovenija 34-19, Turčija 22-13. Met za dve točki: Slovenija 31-17, Turčija 42-17. Met za tri točke: Slovenija 27-8, Turčija 28-13. Skoki: Slovenija 47 (33 + 14), Turčija 38 (27 + 11). Osebne napake: Slovenija 24, Turčija 28. Pet osebnih napak: Erden (33). Igralec tekme: Furkan Korkmaz (Turčija). Semafor: 6:7 (3. minuta), 12:10 (7), 27:24 (13), 34:37 (18), 44:49 (23), 55:60 (27), 64:67 (32), 71:80 (37).