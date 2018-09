Če danes ne bi bil 17. september, potem kakšnega večjega vznemirjenja pred drugo tekmo drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo slovenske košarkarske reprezentance proti Turčiji v Stožicah ne bi bilo. Izbrana vrsta selektorja Rada Trifunovića je namreč do sedaj vknjižila le dve zmagi in kar pet porazov, od tega štiri zaporedne, kar pomeni, da je praktično že prekrižana v igri za turnir najboljših reprezentanc na svetu, ki bo prihodnje leto na Kitajskem. Napredovanje bi ji omogočil le čudežen razplet, saj bi morala dobiti preostalih pet obračunov, ob tem pa bi potrebovala tudi srečo pri razpletih preostalih tekem v skupini. A kljub praktično brezizhodni situaciji je pred tekmo s Turčijo čutiti poseben naboj. Za to so poskrbeli lanski dogodki, saj je Slovenija pred točno letom dni v Carigradu senzacionalno osvojila naslov evropskih prvakov. Košarkarska zveza Slovenije je tako 17. september razglasila za praznik košarke, vodilni pa upajo, da bo na ta poseben dan slovensko reprezentanco ne glede na trenutno situacijo v Stožicah podpiralo čim večje število navijačev.

Čeprav so košarkarji selektorja Rada Trifunovića v petek v Rigo krenili polni optimizma, so proti Latviji pokazali premalo, da bi se v domovino vrnili s pomembno zmago, ki bi jih ohranila v realnem boju za svetovno prvenstvo. Slovenija sicer v latvijski prestolnici ni igrala slabo in bila večino časa povsem enakovreden tekmec gostiteljem, a je v zaključku povsem popustila. Selektor Trifunović v oslabljenem moštvu ni imel posameznika, ki bi prevzel odgovornost in potegnil voz, a je po drugi strani nekaj mlajših igralcev nabralo neprecenljive izkušnje za prihodnost. Situacija v slovenski reprezentanci je pač takšna, da mora gledati v prihodnost in kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2021, ko bodo nekateri mlajši, ki so bili tokrat zraven, že morali prevzeti vloge vodij.

Zagotovo bo pomlajevanje reprezentance še bolj intenzivno v preostalih dveh reprezentančnih akcijah do konca kvalifikacij za svetovno prvenstvo, a pred tem izbrano vrsto danes čaka še obračun proti Turčiji, ki v Ljubljano prihaja v izredno močni zasedbi. V njej so igralci iz lige NBA Cedi Osman (Cleveland), Furkan Korkmaz (Philadelphia) in Ersan Ilyasova (Milwaukee), ob tem pa tudi novi naturalizirani Američan Scottie Wilbekin. Izbrana vrsta selektorja Ufuka Sarice želi Slovencem pokvariti košarkarski praznik, saj bi si tako praktično že zagotovila pot na svetovno prvenstvo.

»Turčija ima po mojem mnenju ob Hrvaški najboljšo postavo v evropskem delu kvalifikacij za SP. Naša želja je, da pokažemo enak pristop kot na zadnjih treh tekmah. Pokazati moramo veliko energije, želje in pravi odnos do reprezentančnega dresa. Naredili bomo vse, da pridemo do dveh točk,« sporoča Rado Trifunović, kapetan Gašper Vidmar pa si želi čim večje podpore navijačev. »Pred nami je še ena zahtevna preizkušnja. Reprezentante Turčije zelo dobro poznam, saj že vrsto let igram v tej državi. Gre za zelo kakovostno in izkušeno zasedbo, ki ima v svoji postavi tudi nekaj zvezdnikov. Verjamem, da bomo tudi tokrat pustili srce na igrišču. Zavedamo se naših prednosti in ena od teh je vsekakor tudi domača publika. Upam, da nas bodo navijači podprli v čim večjem številu.«

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo, 2. krog drugega dela, skupina I, danes ob 19. uri: Španija – Latvija, ob 20. uri: Slovenija – Turčija, ob 20.15: Črna gora – Ukrajina, vrstni red: Španija 6-1, Turčija in Latvija po 5-2, Ukrajina 4-3, Črna gora 3-4, Slovenija 2-5.