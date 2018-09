V Kočevju so namreč včeraj zvečer na večih lokacijah izbruhnili požari. Nekaj pred 20. uro so bili policisti obveščeni o požaru dveh zabojnikov za smeti - na Podgorski ulici in Trgu zbora odposlancev. Dvajset minut kasneje so prejeli obvestilo, da gorijo skladiščni vozički trgovine na Reški cesti, nekaj pred 21. uro pa še skladiščni prostori trgovine na isti ulici.

Na podlagi opisa osumljenca, ki je bil opažen v bližini gorečega zabojnika, so policisti v Dolgi vasi izsledili in prijeli 34-letnika. Policisti so mu odvzeli prostost, a je bil nato izpuščen. Zdaj nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja.