V dolini pod Poncami se je v lepem vremenu zbralo rekordno število tekmovalcev. Proti vrhu se je zagnalo malo manj kot 1047 prijavljenih tekmovalcev na tekmovanje iz 22 različnih držav.

V moški konkurenci je zmago obranil lanski zmagovalec Luka Kovačič, ki je že lani postavil rekord teka, letos pa je rezultat še nekoliko izboljšal in na vrh pritekel v 4 minutah in 59 sekundah. »Verjetno se niti še ne zavedam, kaj mi je uspelo danes, zmagati na najtežji Red Bull 400 preizkušnji na svetu in še z rekordom. Zjutraj so padale stave, ali bo šlo pod 5 minut ali ne. No, šlo je za las, ampak pokazal sem, da se da- Sem seveda super zadovoljen. Mislim, da je kakšna sekunda za izboljšanje še mogoča, ampak ne bi nič napovedoval. Pustimo se presenetiti«, je dejal zmagovalec.

Premierno zmago pa smo SLovenci dosegli tudi v ženski konkurenci. S časom 6 minut in 28 sekund je slavila Barbara Trunkelj.

Tudi letos je potekala tudi tekma štafet. Tekme štafet so potekale v različnih konkurencah. Tekmovalci so tekmovali v moški, mešani in poklicni (uniformirani) kategoriji.