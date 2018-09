Na prejšnji dirki v Monzi je Ferrari grdo padel na nos, ko je Sebastian Vettel naredil novo napako in pokazal, da močni živci niso vedno njegova dobra stran, na drugi strani pa so bili precej nespretni pri strategiji za Kimija Raikkonena. In ker je Lewis Hamilton odpeljal odlično dirko, je tudi ob pomoči ekipnega tovariša Valtterija Bottasa povečal prednost v skupnem točkovanju. Vsega sedem dirk pred koncem sezone ta znaša 30 točk. Ni malo, a prav zelo udobna prednost, ki je Ferrari ne bi mogel nadomestiti, tudi ni.

Sebastian Vettel je pred zanimivo preizkušnjo v nočnem Singapurju povedal: »Trenutno sem sam sebi največji sovražnik. Imamo odličen dirkalnik in vse možnosti, da postanemo prvaki ter da vsako dirko obrnemo sebi v prid. A bili smo malo nerodni. Če se bom zdaj osredotočal res le na svojo vožnjo, mi ne bo treba spremljati, kaj bo delal recimo Hamilton,« je priprave na dirko v Singapurju strnil Vettel. In res, Kimi Raikkonen, ki se bo ob koncu letošnje sezone poslovil od Ferrarija in prestopil k ekipi Sauber, je eden od teh, ki bi znali vplivati na razplet sezone. »Naenkrat lahko na dirki vozim le en dirkalnik,« je bil kratek Finec, »predvsem pa ne smemo zdaj v prav vsako stvar vpletati psihologijo ali teorije zarote. Oba voziva za isto ekipo in oba voziva vsak zase, a hkrati tudi za vse nas. Poznava pravila, dogovore, zato je vse pravzaprav veliko enostavneje, kot se mogoče zdi na prvi pogled.«

Lewis Hamilton pa se tudi zaveda, da bo dirka v Singapurju zanj težka. Njihov dirkalnik, ki ima od vseh treh najboljših ekip najdaljšo medosno razdaljo, namreč ni idealen za ozke zavite mestne ulice. Zato jih mnogi ne štejejo k najbolj vročim favoritom, saj so imeli do sedaj na mestnih dirkah mnogokrat kar precej težav. »Vloga, ki nam jo zdaj pripisujejo, nas ne moti. Mogoče je celo še bolje tako. Upam le, da bo vreme primerno, vemo, da nam najbolj vroča podnebja ne ustrezajo, ker naš dirkalnik v takih razmerah rad pregreje pnevmatike. Žogica je zdaj pri Ferrariju, mi moramo le paziti, da pridemo do pametnih točk in da se mirno lotimo vsake dirke,« meni Lewis Hamilton.

Steza v Singapurju, ki premore 23 ovinkov v enem krogu in jo bo ponoči osvetljevalo kar 1771 žarometov v skupni moči 3,18 milijona vatov, obljublja veliko že zaradi tega, ker je na prav vseh dosedanjih dirkah v tem mestu na stezo moral priti varnostni avtomobil. Oba dirkača Red Bulla tudi tukaj ugotavljata, da ima Singapur sicer oznako mestne dirke, da pa vseeno zahteva tudi zelo močan motor. »Vsi bomo vozili z nastavitvami za največji možen oprijem, a nekaj delov steze je tudi zelo 'motornih', saj je moč motorja pomembnejša kot na primer v Monaku. Zato je naš prvi cilj priti med prve tri, o zmagi pa ne smemo razmišljati preveč na glas,« je povedal Daniel Ricciardo. Današnje kvalifikacije se bodo začele ob 15. uri po našem času, jutrišnja dirka pa ob 14.10.