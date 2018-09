Dolgo se je napovedovalo, da bo današnja tekma angleške premierlige med Tottenhamom in Liverpoolom zgodovinska – morala bi biti namreč prva, ki bi jo Tottenham gostil na svojem novem stadionu. Bi jo moral, a je ne bo. Gradbena dela so se namreč zavlekla, odprtje novega stadiona, ki bo sprejel 62.062 gledalcev in je zrasel na mestu porušenega legendarnega White Hart Lana, na katerem je pred tem Tottenham v 118 letih odigral kar 2533 uradnih tekem, pa je prestavljena na še ne natančno določen datum. Jasno je le, da bodo Londončani na Wembleyju, na katerem tekme igrajo v času gradnje svojega novega doma, poleg današnje gostili vsaj še naslednje tri premierligaške tekme proti Watfordu, Cardiffu in Manchestru Cityju, ob tem pa tudi vse tri v skupinskem delu lige prvakov (Barcelona, PSV, Inter). »Posledice tega, da stadiona še ne moremo odpreti, so gromozanske. Med drugim prinašajo ogromno dodatnih stroškov in seveda tudi neprijetnosti za naše navijače, ki se jim želim še enkrat opravičiti,« je ob tem povedal Tottenhamov predsednik Daniel Levy.

Če je to, da z odprtjem novega stadiona na tekmi proti Liverpoolu ne bo nič, znano že nekaj časa, pa se je še dlje zdelo, da bi utegnil biti današnji dvoboj na Wembleyju tekma dveh klubov s popolnim izkupičkom. Liverpool je namreč gladko dobil vse štiri uvodne tekme, na katerih je pri tem ob devetih doseženih zadetkih prejel enega samega, vse do 69. minute tekme prejšnjega kroga na gostovanju pri Watfordu pa je kazalo, da bo podobno veljalo tudi za Tottenham. A takrat so gostitelji izenačili in sedem minut kasneje dosegli tudi zmagoviti gol, s čimer so pred petim krogom zdaj oni (ob Chelseaju in že omenjenem Liverpoolu) tisti, ki imajo po štirih tekmah presenetljivo maksimalni možni zbir točk. Kakor koli, to seveda dejstva, da je enega izmed tokratnih tekmecev težko izpostaviti kot favorita, ne spremeni, ko smo že pri dejstvih, pa dodajmo, da bo šlo tudi za tekmo klubov, ki predstavljata dve skrajnosti zadnjega prestopnega roka. Še več, Tottenham ne le zadnjega, temveč že kar zgodovinsko skrajnost.

Londončani namreč v letošnjem prestopnem roku za okrepitve niso zapravili niti penija! In ker ob tem niso v klub nobenega igralca pripeljali niti brezplačno, so postali sploh prvi angleški klub med elito po letu 2003, ko so uvedli poletni prestopni rok, ki pred začetkom prvenstva ni podpisal pogodbe z niti enim novincem. Povsem drugačna je bila medtem zgodba pri Liverpoolu, ki je bil z dobrimi 162 milijoni funtov (182 milijoni evrov), od katerih je šla večina za vratarja Alissona (62,5 milijona evrov) ter vezista Keitaja (60) in Fabinha (45), med vsemi angleškimi klubi tokrat daleč največji zapravljivec.

Današnjo tekmo bosta pri Tottenhamu izpustila poškodovana Lloris in Alli, medtem ko pri Liverpoolu ne bo Oxladeja Chamberlaina, Lovrena in Lallane. Skupno bo to že 171. medsebojna tekma teh dveh klubov, doslej pa je bil precej uspešnejši Liverpool (80 zmag, 48 porazov, 42 remijev).