»Da. Za zdaj menjave zagotovo ne bo,« je za Sportal dejal Mijatović. »Rekel sem že na Cipru, da je po petih tekmah težko ocenjevati. Treba se je usesti in strokovno analizirati zadeve,« je povedal predsednik krovne zveze.

Potem ko je Slovenija pod Kavčičevim vodstvom izgubila štiri tekme (dve prijateljski in dve v ligi narodov), dobila pa prijateljsko proti Črni gori, so se v javnosti pojavila namigovanja, da bi lahko prišlo tudi do menjave selektorja.

»Ne moremo menjati po petih tekmah, od katerih nobena ni bila kvalifikacijska. Do kvalifikacij je še nekaj časa. Treba je vedeti tudi to, da je Slovenija brez treh najpomembnejših in najboljših nogometašev in to je treba vzeti v zakup. Šele ko bomo vsi skupaj, bomo videli, kje smo,« je za Sportal še dejal Mijatović.

Pri tem je predsednik mislil predvsem na bolnega Josipa Iličića, ki je pod vodstvom novega selektorja igral samo na prvih dveh tekmah, poškodovanega Kevina Kampla, ki je nastopil na treh, in Jana Oblaka, ki je manjkal na vseh petih.

Oblak, ki je namignil, da bo svojo odsotnost pojasnil po tekmah lige narodov z Bolgarijo in Ciprom (Slovenija je obe izgubila z 1:2), se zaenkrat ni odzval. Bržčas tudi zato, ker NZS načrtuje obisk v Madridu. O podrobnostih obiska pa Mijatović ni želel govoriti.

»O tem, kdaj, kdo in kako ne bom govoril, saj so to stvari, ki se jih je treba dogovoriti mimo javnosti. Smo pa z Oblakom vseskozi v stikih, to lahko povem, in si prizadevamo, da bi zadevo rešili,« je še povedal predsednik NZS.

Slovenija bo naslednjo tekmo v ligi narodov igrala 13. oktobra v Oslu proti Norveški, tri dni pozneje pa se bo s Ciprom pomerila v Stožicah. Do konca lige narodov bo še doma igrala z Norvežani in v gosteh z Bolgarijo. Ti dve tekmi bosta novembra.

V ligi C in skupini 3 z dvema zmagama ter šestimi točkami vodi Bolgarija, Norvežani in Ciprčani imajo po tri točke, Slovenija pa je še brez. Najboljši iz skupine se bo imel možnost prek tega tekmovanja uvrstiti na evropsko prvenstvo 2020 in napredovati v višji rang tekmovanja - ligo B.