»Visoka volatilnost in padec vrednosti turške lire in južnoafriškega randa, ki sta najpomembnejši valuti za Metair, in rastoči stroški financiranja na obeh trgih so objektivne okoliščine, ki otežujejo izvedbo strateške povezave, ki bi bila najverjetneje izvedena s prodajo večine delnic družbe Tab družbi Metair,« so zapisali v Tovarni akumulatorskih baterij Tab Mežica, kjer je od junija letos potekal skrbni pregled poslovanja.

Ob tem v Tabu zagotavljajo, da prekinitev postopka ne bo vplivala na poslovanje ali odločitve Taba, ki sicer zaradi pogovorov z družbo Metair svoje strategije ni prilagajal. »Naš namen je nadaljevati začrtano samostojno razvojno pot družbe, hkrati pa dolgoročno ostajamo odprti za pogovore o strateškem sodelovanju v panogi,« je v današnjem sporočilu za javnost še zapisal direktor in solastnik družbe Tab Mežica Bogomir Auprih, ki danes za dodatna pojasnila ni dosegljiv.

Poglavitni razlog je pešajoči južnoafriški rand Da so v četrtek umaknili ponudbo za nakup Taba, na svoji spletni strani potrjujejo tudi v družbi Metair. Ob tem kot poglavitni razlog navajajo pešajoči južnoafriški rand, zaradi česar je vrednost za nakup Taba, preračunana v to valuto, poskočila. V začetku junija, ko je Metair razkril načrte za nakup Taba za 300 milijonov evrov, je to predstavljalo 4,43 milijarde južnoafriških randov. Po četrtkovem menjalnem tečaju pa je bil Tab vreden že skoraj pet milijard randov, na spletni strani navaja družba Metair. Kot kaže, v Metairu odločitev obžalujejo, saj sicer možen nakup Taba opisujejo kot priložnost, ki jo imaš samo enkrat. Generalni direktor Metaira Theo Loock je po navedbah na spletni strani družbe dejal, da bo Tab verjetno že kmalu prevzela druga družba. »Menim, da ne bo dolgo na voljo. Takšne priložnosti se pojavijo enkrat v življenju,« je dodal Loock. Metair je ekskluzivne pogovore s Tabom začel junija, po takratnih načrtih pa naj bi se končali 1. oktobra.