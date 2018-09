Študentka Univerze Fribourg je na mobilni aplikaciji Tinder prepoznala docenta. Kot se je izgovarjala kasneje, ga je »polajkala« zgolj iz radovednosti, ne pa zato, ker bi se hotela z njim dobiti na zmenku. Izkazalo se je, da je tudi on aplikaciji sporočil, da mu je mladenka všeč. In se jima je zgodil »zadetek«, je poročal časnik Aargauer Zeitung. S tem sta dobila pravico do dopisovanja drug drugemu. Študentka mu je na Tinderju razkrila, kdo je in od kod ga pozna, v pričakovanju, da bo prekinil korespondenco. Pa tega ni storil, temveč je predlagal, da bi klepet preselila na Facebook. Šele zatem je ona prekinila dopisovanje in svojo izkušnjo zaupala kolegici, ki dela pri študentskem časopisu. Ta je spisala ogorčen komentar z naslovom Seks za desetko. Po njenem mnenju je moški prestopil dopustno mejo že s tem, ko ni samoiniciativno prekinil dopisovanja. Docentu je še očitala, da je izkoristil svojo pozicijo moči. Kratek zapis je imel velik odziv. Profesor za kazensko pravo in pravno filozofijo Marcel Alexander Niggli je spisal dolgo repliko z naslovom Moralni seksizem. Kritično ost je usmeril v študentko, ki se po njegovi oceni neupravičeno postavlja v vlogo žrtve. Ker pričakuje posebno zaščito, izgublja položaj enakovrednega. Po profesorjevem prepričanju bi morala že na začetku onemogočiti vzpostavitev stika z docentom. Jeremy Stephenson, pooblaščenec za integriteto na Univerzi v Baslu, je ocenil, da študentka problematizira nekaj, kar sploh ni problem. Ta bi nastal šele, če bi učitelj začel psihično ali fizično pritiskati nanjo. Se pa strinja, da se visokošolski učitelji znajdejo na tankem ledu, če se prijavijo na Tinder. Zato bi bilo zanje bolje, da bi se izogibali takšnim problematičnim situacijam.