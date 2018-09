Ministrska ekipa Marjana Šarca si lahko jutri obeta 45 poslanskih glasov. Podprli naj bi jo vsi poslanci petih koalicijskih strank (LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS) pa tudi oba predstavnika manjšin. To pa je za izvolitev vlade, za katero je potrebna navadna večina, dovolj. Devet poslancev Levice se bo namreč, kot je danes napovedal koordinator stranke Luka Mesec, pri glasovanju vzdržalo. Liste 16 kandidatov za ministre Levica ne more podpreti, saj nasprotuje kandidatom za gospodarskega ministra Zdravku Počivalšku, za notranjega ministra Boštjanu Poklukarju in za m