Darijan Košir: Šarčeva logika »enega kodelje«

Potencial Marjana Šarca za politika najvišjega ranga smo verjetno podcenili. Od predsedniških volitev in takratnih vsebinskih razprav, kjer je vse širše družbene probleme »reševal« s primeri na ravni hišnega sveta, krajevne skupnosti in občine, je kamniški župan v manj kot letu dni preskočil do predsednika vlade, ko je relativno razumno in brez omembe vredne politične napake postal prvi mož izvršilne oblasti, in to v najhujši politični konkurenci z relativnim zmagovalcem parlamentarnih volitev in najizkušenejšim političnim mačkom v državi Janezom Janšo. Ta teden je Šarec povlekel še potezo – njene razsežnosti poskušamo analizirati v nadaljevanju – s katero je pozitivno presenetil tudi mnoge kritike: čeprav je eden njegovih ministrov na zaslišanju v državnem zboru dobil relativno podporo, ga je zaradi splošne ocene o nekompetentnosti umaknil z ministrskega seznama.