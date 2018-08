Banka Slovenije: Gospodarska rast po trenutnih ocenah med 4,0 in 4,5 odstotka

Mesečni podatki o gospodarski aktivnosti in klimi nakazujejo nadaljevanje zmernejše rasti gospodarstva v drugem in tretjem četrtletju letos, v najnovejšem povzetku makroekonomskih gibanj ugotavlja Banka Slovenije. Kompozitni kazalnik gospodarske rasti in modelska ocena trenutno tako kažeta na medletne stopnje rasti med 4,0 in 4,5 odstotka.