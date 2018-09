Po neuradnih podatkih bo poravnava po pisanju nekaterih medijev znašala okoli 50 milijonov evrov.

Gre za več let trajajoč sodni spor, v katerem je T-2 Telekomu očital zlorabo prevladujočega položaja na trgu. Znesek 50 milijonov evrov je precej večji od dozdajšnjih poravnav in je, za boljšo predstavo, nekaj več kot pol lanskih izplačil za dividende, danes poroča časnik Finance. Da bo poravnava rekordna, je omenil tudi Radio Slovenija. 50 milijonov evrov je namreč več, kot bo po oceni uprave znašal celoten letošnji dobiček skupine Telekom.

V Telekomu Slovenije teh neuradnih informacij ne komentirajo. Kot so sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze, delničarje in ostalo zainteresirano javnost o vseh tovrstnih zaključenih aktivnostih redno in ažurno obveščajo skladno s pravili, ki veljajo za družbe v prvi borzni kotaciji. »Kar pomeni, da javnost obvestimo, ko in če do takšnega dogodka pride,« so dodali.

Na vprašanja o izpostavljenosti Telekoma Slovenije do tožbenih zahtevkov je moral na majski skupščini odgovarjati tudi predsednik uprave Telekoma Slovenije Rudolf Skobe. Tožba družbe T-2 je največja med njimi, Skobe pa je takrat dejal, da bodo iskali tudi možnost reševanja spora zunaj sodišč.