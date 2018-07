Čisti prihodki od prodaje so se zmanjšali za dva odstotka na slabih 360 milijonov evrov. S poslovanjem so se danes seznanili nadzorniki Telekoma.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) se je znižal za šest odstotkov na 100,9 milijona evrov, dobiček iz poslovanja (EBIT) pa za 33 odstotkov na 16,8 milijona evrov, so iz družbe sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Manjši prihodki zaradi selitve mobilnih naročnikov na ugodnejše pakete

Kot so pojasnili, so bili čisti prihodki višji na fiksnem segmentu, nižji pa na mobilnem segmentu končnega trga, in sicer predvsem zaradi optimizacije naročnikov na ugodnejše pakete in evropske regulacije. Znižali so se tudi prihodki na veleprodajnem trgu.

Za naložbe je Telekom Slovenije v tem obdobju namenil 48,5 milijona evrov, in sicer predvsem za modernizacijo, krepitev in razvoj širokopasovnih optičnih omrežij in mobilnega omrežja.

Matična družba Telekom Slovenije je v enakem obdobju poslovne prihodke v medletni primerjavi zmanjšala za tri odstotke na 325,3 milijona evrov. Čisti dobiček se je medtem znižal za 45 odstotkov na 15,7 milijona evrov.