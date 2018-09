»Naša prizadevanja želimo osredotočiti na človeško razsežnost obnove mesta s spodbujanjem kulture in izobraževanja,« je po pisanju tujih medijev dejala generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay.

Dodala je: »Samo z obnovo kulturne dediščine in oživitvijo kulturnega in izobraževalnega življenja bodo ljudje Mosula ponovno akterji obnove svoje države. To je želja naše iniciative.«

Mednarodno srečanje je prvo v vrsti dogodkov z namenom ne le obnoviti kulturno dediščino tega severnega iraškega mesta, ampak tudi ponovno usposobiti izobraževalni sistem in oživiti kulturno življenje mesta, je zapisano na spletni strani Unesca.

Srečanje so pripravili v sodelovanju z iraško vlado. Številni strokovnjaki in državniki, vključno z iraškim ministrom za kulturo in vodjo Univerze Mosulske knjižnice, so delili svoje vedenje o zgodovini mesta in seznanili udeležence s trenutnimi razmerami.