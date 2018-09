Dva izmed teh, ki sta začela premikati mišljenje, da so slovenske krave primerne zgolj za intenzivno mlečno industrijo hlevskega tipa, sta Boštjan Kosec in Matej Zadravec iz Prlekije, ki skupaj prodajata seneno govedino, vzrejeno na ekološki način, kar pomeni, da se krave večinoma pasejo na travnikih in pašnikih ter žvečijo travo, v zimskem času pa samo seno. Brez dodatkov silažne koruze in drugih veterinarsko-farmacevtskih pomagal.

Govedina iz »doline miru« »Na dveh kilometrih 'doline miru' se nahaja večina naših pašnikov, obdanih z b