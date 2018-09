In danes. Po mestu se v poletnih mesecih komaj premika, sprehaja. Vrvež je povsod, vse gostilne, trgovine so odprte. Marsikdaj se nam zdi, da bi morali uvesti enosmerne ceste za pešce in kolesarje, saj se skozi gruče turistov v nasprotni smeri že težko prebijemo. Lokali so prepolni turistov od vsepovsod, išče se soba več, kjer se lahko prespi za noč ali dve.

Prebivalci mesta so se epicentrov turističnega vrveža začeli počasi izogibati. Sprememba mesta je tako korenita, da nekdo, ki je bil v našem mestu nekoč ali danes, tega praktično ne more stisniti v isti miselni ok