Nekdanji prvi golfist sveta Tiger Woods je bil prvič po letu 2012 vpoklican v reprezentanco ZDA za Ryderjev pokal, ki bo letos od 28. do 30. septembra potekal v bližini Pariza. Kapetan reprezentance Jim Furyk ga je s posebnim povabilom izbral skupaj s Philom Mickelsonom in Brysonom DeChambeaujem. Novica še zdaleč ne bi bila tako presenetljiva, če zmagovalec kar 14 majorjev še pred nedavnim zaradi hudih poškodb hrbta ne bi veljal že za povsem odpisanega.

Enemu najboljših golf igralcev vseh časov so kirurgi spojili vretenca in odstranili disk, zato so bili številni prepričani, da to pomeni konec njegove izjemne športne poti. A 42-letnik je osem mesecev po operaciji presenetil javnost z udeležbo na turnirju Hero World Challenge na Bahamih, kjer je zasedel deveto mesto.

Uradno se je Woods po 18-mesečni odsotnosti na golf igrišča vrnil že preteklo sezono, a so se njegove zdravstvene težave ponovile. »Bolečina v hrbtu je bila tako huda, da sem pri vstajanju s postelje potreboval pomoč. Bili so dnevi, ko sploh nisem mogel vstati. Ali sem padel na tla ali pa sem obležal v postelji,« je priznal Tiger Woods . Lanskega aprila je bil zaradi tega primoran prekiniti sezono in oditi že na četrto operacijo hrbta, šele drugič v karieri pa se mu je primerilo, da je izpustil prav vse štiri največje turnirje. »Resnično si nisem želel vnovične operacije. Ta je bila predvidena kot zadnja možnost, a se je na koncu izkazala za edino,« je še dejal.

Dolg seznam poškodb

Njegova bliskovita vrnitev med najboljše se je nadaljevala letos. Na turnirju za PGA Tour v San Diegu je januarja za zmagovalcem Jasonom Dayem zaostal za sedem udarcev in bil 23., na turnirju Palm Beach Gardens na Floridi 12., na marčevskem tekmovanju Valspar Championship pa že peti. »Nikoli si nisem mislil, da bom od Tigerja Woodsa še videl kaj takega,« je bil nad letošnjimi dosežki igralca vidno presenečen nekdanji golfist, zdaj pa športni komentator Brandel Chamblee.

Nič slabše se ni odrezal na največjih turnirjih. Na British Opnu je končal kot šesti, na PGA Championshipu pretekli mesec pa je zaostal le za rojakom in zmagovalcem Brooksom Koepko. »Končno lahko zopet igram golf s svojimi prijatelji. To sem tako zelo pogrešal. Običajno sem na igrišče peljal svojega sina in ga opazoval, kako igra. Sam sem komaj zamahnil s palico in se le stežka vozil z golf vozilom,« je pred časom ameriškim medijem razlagal Woods. Z nasmeškom na obrazu je pristavil: »Zdaj je zopet tako, kot da vozim kolo, le da je to novo.«

Spisek zdravstvenih nevšečnosti golfista je sicer skoraj tako dolg kot tisti z njegovimi dosežki. Še preden je imel težave s hrbtom, ki so se začele s prometno nesrečo leta 2009, je imel hude nevšečnosti s koleni. Že leta 1994 je moral zaradi benignih tumorjev na operacijo levega kolena, osem let pozneje so mu na istem mestu odstranili tekočino in benigne ciste, leta 2008 pa je zaradi hrustanca v kolenu moral na artroskopijo. Za nameček sta mu tri leta pozneje nevšečnosti povzročala še ahilova tetiva in gleženj, avgusta 2013 pa tudi vneto levo zapestje.

Ob vsem naštetem ni presenetljivo, da Woodsa mnogi opisujejo kot medicinski čudež, nič manj čudežna pa ni niti njegova vrnitev. Te so se še posebno razveselili organizatorji golf turnirjev, sponzorji in televizijske hiše. Povsem razumljivo, saj je zanimanje javnosti za golf, odkar se je na veliko prizorišče vrnil 42-letnik, močno poskočilo. O tem priča tudi cena vstopnic za letošnji masters v Augusti v zvezni državi Georgia. Če je cena vstopnice za celotedenski ogled turnirja lani znašala 3722 dolarjev, se je letos zaradi udeležbe Tigerja Woodsa na njem podvojila in se ustavila pri 7684 dolarjih. Zgolj za enodnevni obisk so morali ljubitelji golfa letos v povprečju odšteti 2458 dolarjev, s čimer je postal masters v Augusti drugi najdražji v zadnjih sedmih letih.

Zadovoljne so lahko tudi televizijske hiše, saj je izjemni golfist pravi magnet za njihovo občinstvo. Po podatkih podjetja za merjenje statističnih podatkov Nielsen se je gledanost prvih štirih turnirjev v letošnji sezoni, na katerih je nastopil Woods, v ZDA v povprečju povišala za 93 odstotkov, kar je dva milijona gledalcev več kot lani. »Ko igra Tiger, ljudje gledajo. Tako preprosto je,« pojasnjuje generalni direktor Nielsen Sports Jon Stainer.

S podobnimi številkami so postregli tudi pri televizijskih hišah ESPN in CBS Sport. Gledanost zadnjega dneva turnirja Farmers Insurance Open je bila zaradi Woodsa 38 odstotkov višja kot leto prej, dan pred tem pa celo 53 odstotkov višja. »Če me sprašujete, ali je gledanost zaradi njega višja, je odgovor pritrdilen. Morda je celo največje ime v svetu športa. Ob bok se mu lahko postavita le Michael Jordan in Muhammad Ali,« je prepričan Neal H. Pilson, nekdanji predsednik CBS Sports in predsednik Pilson Communications. Ob tem dodaja: »Ko igra Tiger, ga televizijske hiše spremljajo. Dejstvo je, da si ga javnost želi gledati.«

Tega se zavedajo tudi pokrovitelji, ki so Woodsu pripravljeni plačati enormne zneske, da med turnirji nastopa z njihovo opremo. To se jim še kako obrestuje, saj je v času tekem vselej v središču pozornosti. Na turnirju Arnolda Palmerja so ga kamere spremljale 580 minut, kar je še enkrat več, kot je znašalo povprečje pri preostalih desetih najboljših igralcih, ki so tedaj tekmovali. Tako ni presenetljivo, da je samo prodaja njegove kape s senčnikom TW nike v primerjavi z lanskim letom poskočila za 850 odstotkov.