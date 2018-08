Pred časom smo že pisali o najzahtevnejših igriščih za golfiste. Mednje smo med drugim uvrstili Jade Dragon Snow Mountain na Kitajskem, Bethpage Black Course v New Yorku in Ko'olau Golf Club na Havajih. Čeprav omenjena igrišča sive lase povzročajo celo profesionalcem, pa bržkone nobeno ni tako razvpito in osovraženo kot igrišče Trump International Golf Links ob obali pokrajine Aberdeenshire na Škotskem.

Trump – sosed iz pekla Kot je mogoče ugotoviti že iz imena, je igrišče postavil poslovnež, zdaj pa tudi ameriški predsednik Donald Trump in je le eno od 16 golfišč v njegovi lasti. Dvainsedemdesetletnik je okoli 5,7 kvadratnega kilometra veliko zemljišče približno 13 kilometrov severno od Aberdeena kupil leta 2006, v želji, da gozdnato pokrajino, bogato s peščenimi sipinami in travniki, spremeni v elitno letovišče za golfiste. Kot se za Trumpa spodobi, je več kot milijardo evrov vredno naložbo naznanil na pompozen način, ob tem pa navrgel še nekaj odmevnih obljub. Njegov projekt naj bi vključeval dve igrišči za prirejanje profesionalnih turnirjev, hotel s 450 sobami in 1500 počitniških hiš, celotna naložba pa bi prinesla kar 6000 novih delovnih mest. A zataknilo se je že na samem začetku, saj je zgolj za dokončanje prve faze kompleksa Trump potreboval kar šest let. Že od samega začetka sta mu velik trn v peti zakonca David in Moira Milne. Njuna hiša naj bi po Trumpovem mnenju kazila razgled nad njegovim letoviščem, zato ju je večkrat poskušal prisilno izseliti. »Hočem se znebiti te hiše. Zgradili bomo najboljše golf igrišče na svetu, njuna hiša pa je grda,« je med enim od obiskov Aberdeenshira dejal Donald Trump. Da bi ju prisilil v prodajo, je poskušal tudi z umazanimi prijemi. Na meji med svojim zemljiščem in zemljiščem Milnovih je zato posadil nasad dreves, ki so Milnovim zakrivala pogled na pokrajino. »Pravico imamo saditi drevesa, saj gre za naše zemljišče. Le zakaj jih ne bi posadili,« je za BBC, ki se je pretekli mesec obširno razpisal o letovišču, sporočila Trumpova predstavnica Sarah Malone. A Milnova še zdaleč nista edina lokalna prebivalca, s katerima je Trump v vojni. Nič bolje se ne razume niti z ribičem in kmetom Michaelom Forbesom, čigar domovanje je ameriški predsednik nekoč primerjal kar s svinjakom. No, Forbes mu ni ostal dolžan. Zunanjo steno enega od svojih objektov je namreč »polepšal« z ogromnim sloganom: »Nočemo golf igrišča. Nočemo Trumpovih laži.« Forbesov uporniški duh je navdušil številne Škote, za svoje kljubovanje pa si je prislužil celo nagrado.

Na nogah tudi naravovarstveniki Ne le sosedi, Donaldu Trumpu gredo na Škotskem v nos tudi okolju prijazni projekti. Pred leti je tako neuspešno nasprotoval postavitvi enajstih 191 metrov visokih vetrnih turbin na morju, ki lahko proizvedejo dovolj elektrike za 80.000 domov. In čeprav so od obale Aberdeena oddaljene več kot 1,5 kilometra, je bil ameriški predsednik prepričan, da bodo imele negativen vpliv na obisk njegovega elitnega igrišča za golf. »So neprivlačne, grde, glasne in tako nevarne, da bo Škotska v resnih težavah, če jih bo postavila,« je leta 2012 odbor poslancev v škotskem parlamentu hitel prepričevati Trump. Obenem je trdil, da bo vetrna elektrarna pomenila ogromen izpad dohodkov za tamkajšnji turizem. »Spadam med svetovne strokovnjake za turizem. Ko me sprašujete, kje so strokovnjaki in dokazi za moje trditve, vam odgovarjam, da sem dokaz jaz,« je v svojem slogu škotske poslance nagovarjal milijarder. Pričakovano s svojimi argumenti ni prepričal ne poslancev ne sodišč, prek katerih je skušal ustaviti začetek gradnje vetrnih turbin. Konec minulega meseca je sicer Trump poskrbel tudi za precejšnje razburjenje med naravovarstveniki. Škotsko društvo za naravno dediščino je namreč ugotovilo, da je bilo zaradi gradnje golf igrišča uničenih kar 68 hektarjev peščenih sipin. Te so ekološko občutljiv habitat in zato tudi zakonsko zaščitene. »Gradnja novega igrišča za golf je vključevala zemeljska dela, sajenje dreves, drenažo, namakanje in zasaditev trave. Vse to je vplivalo na naravno morfologijo sipin in poseglo v njihove naravne procese. Večina pomembnih geomorfoloških značilnosti je posledično izgubljenih ali pa jih je le še za vzorec. Podobno se je zgodilo tudi z morskimi terasami,« je mogoče prebrati v poročilu škotskega društva za naravno dediščino. Tiskovna agencija AP je ob tem še navajala, da je do uničenja pokrajine prišlo navkljub osebnim zavezam Trumpa, da bo škoda zgolj minimalna.

Prekipelo večini Škotov Zaradi vseh afer, povezanih z zloglasnim letoviščem, odpor do njega raste po vsej Škotski. Letos je ogromno prahu dvignila najava, da bo Trumpovo podjetje v Aberdeenshiru po letu 2012 zgradilo še drugo igrišče za golf. Politična aktivistična organizacija 38 Degrees je zato sprožila kampanjo, s katero bi Trumpu prekrižali visokoleteče načrte. »Potem ko že prvo igrišče ni izpolnilo obljub po dodatnih delovnih mestih in naložbah, so Škoti prepričani, da od novega igrišča ne bodo imeli ekonomskih koristi,« je zatrdil predsednik organizacije 38 Degrees Stewart Kirkpatrick. Peticijo je doslej podpisalo že 33.000 ljudi, javnomnenjska anketa, ki jo je naročila organizacija, pa je pokazala, da je proti izgradnji novega igrišča kar 68 odstotkov Škotov. A negativno mnenje Trumpa za zdaj ni omajalo od njegove največje želje – da bi v Aberdeenshire pripeljal enega od velikih turnirjev. »Zagotovo bomo gostili majorje. To igrišče je bilo načrtovano natanko za takšne turnirje,« je prepričana Trumpova predstavnica Malonova.