To je več kot samo soba, kjer hranite svojo garderobo. Je vaš intimni kotiček, kamor se odpravite po jutranjem tušu v kopalnem plašču, ven pa pridete urejeni kot iz škatlice. Garderobna soba je lahko del vaše spalnice, ki ga od ostalega dela ločite z drsnimi vrati, lahko pa je popolnoma ločena soba, v katero postavite vgradne omare, police, obešalnike, ogledalo, kakšen udoben fotelj, mizico in mehko preprogo. Sliši se odlično, kajne?

Ali imate omare postavljene po vsem stanovanju in vas jezi, ker morate po nogavice v eno omaro, po srajco v drugo, stanovanje pa je videti natlačeno zaradi preveč omar? Garderobna soba je idealna rešitev, ki vam prihrani čas in energijo, vaše stanovanje pa lahko končno zadiha in vam podari več kakovosti bivanja.

Garderobne sobe po meri: narejene po vašem okusu in željah

Slovensko podjetje Akron je specialist za izdelavo garderobnih sob. Njihovo pohištvo slovi po vrhunski kakovosti, precizni izdelavi in najboljših materialih, predvsem pa imajo njihove stranke najraje, da jim vse elemente naredijo po meri in v želenih kombinacijah barv ter materialov. Pred naročilom vas obišče njihov strokovnjak, ki prostor dodobra premeri in vam svetuje, kako najbolje izkoristiti prostor, da boste lahko vanj spravili vse svoje stvari. Vse pohištvo je izdelano v Sloveniji, in to v zelo kratkem času, na voljo pa imajo zelo ugodne plačilne pogoje.

Če torej iščete kakovostno garderobno omaro, ki vam bo v čast in ponos, zagotovo poglejte na www.akron.si. Ne bo vam žal.