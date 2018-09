Komandir bežigrajske policijske postaje Rado Jože Kerč je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da so avgusta našteli za zdaj 15 primerov drznih velikih tatvin, storjenih na zelo podoben način. Po tistem, ko so policisti prijeli 34-letnika, take vrste tatvin ne beležijo več, zato sumijo, da je vse izvedel prav prijeti. Na policiji ne izključujejo niti možnosti, da je nepridiprav storil še več podobnih grobih velikih tatvin, pa ljudje dogodka niti niso prijavili.

Osumljencu so doslej dokazali utemeljen sum za dva primera velike tatvine z elementi nasilja, v enem primeru si je žrtev zlomila roko, v drugem pa je na tleh obležala z odrgninami, je pojasnil Kerč.

Storilec, slovenski državljan, je po besedah Kerča postajal vedno bolj predrzen v svojih grobih tatvinah. Predvidevajo, da zato, ker je ugotovil, da s posameznim kaznivim dejanjem dobi bolj malo plena. Tako je v enem dnevu izvedel tudi po štiri take tatvine.

Za kaznivo dejanje velike tatvine mu grozi mu do pet let zapora, za hudo telesno poškodbo pa od enega do pet let zapora.

Tatvine vedno izvedel na enak način Po dosedanjih ugotovitvah policije je osumljeni tatvine vedno izvedel na enak način, v enakih oblačilih in z enakim kolesom. Svoje žrtve si je vnaprej izbral, jih opazoval, nato pa na manj obljudenem delu naselja s kolesom pripeljal za žrtvijo, ji iz roke iztrgal torbico ali nakupovalno torbo, jo podrl na tla ter se odpeljal. Več jih je bilo v dogodku poškodovanih, saj so padle po tleh. Žrtve, gre za starejše ženske, so bile zaradi dogodka v šoku, zato si videza storilca niso uspele zapomniti. Zato so imeli policisti sprva težave pri preiskovanju primerov. Na podlagi posnetkov, ki so jih dobili, pa so vendarle uspeli izluščili identiteto storilca in ga v začetku septembra prijeli ter privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor.