Jesenice. Gorenjski kriminalisti preiskujejo nedeljsko dogajanje na Jesenicah, v katerem naj bi moški umrl v sumljivih okoliščinah, ki bi lahko kazale znake kaznivih dejanj, saj so, kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, na truplu našli znake nasilja. »Moški je umrl v zadnjih 24 urah pred obravnavo dogodka,« so zapisali na PU Kranj. Pridržali so tri osebe, dva moška in eno žensko, ki so bili, kot so dodali, dobri znanci. V nedeljsko iskanje osumljencev je bil poleg številnih policistov in kriminalistov vključen tudi policijski helikopter, trije osumljenci pa so od nedelje v 48-urnem policijskem pridržanju. »Preiskava se danes nadaljuje. Preverjajo se vloge posameznikov za smrt osebe in ostale okoliščine dogodka. Več podatkov bomo lahko sporočili šele po zaključenih aktivnostih kriminalistov,« še sporočajo gorenjski policisti.

Zaradi obiskov si je prislužil pisni opomin Tragični dogodek se je v nedeljo zgodil na območju naselja Plavž, kjer je nameščen zabojnik za bivanje brezdomcev. Na jeseniškem centru za socialno delo so nam potrdili, da je pokojni bival v zabojniku od decembra leta 2016. »Bil je edini, ki je imel dovoljenje za bivanje v zavetišču,« je povedala direktorica centra Anita Bregar. »Stalnega prebivališča ni imel, prijavljen je bil na našem centru za socialno delo,« je dodala. Zavetišče za brezdomce je sicer v lasti občine Jesenice, vendar o dovoljenju za bivanje odloča komisija, v katero so vključeni tudi predstavniki centra za socialno delo. Kot gre razbrati s policijskega poročila, v zabojniku oziroma v njegovi neposredni bližini med spornim dogajanjem pokojni ni bil sam. »Dovoljenje za obiskovanje je imel le njegov sin, medtem ko ostalim obiskovalcem vstop v zabojnik ni bil dovoljen,« opozarja Bregarjeva in dodaja, da edini stanovalec zabojnika, v katerem naj bi bilo sicer uradno prostora za največ štiri osebe, tega pravila pogosto ni upošteval. Nadzorniki so pri njem pogosto naleteli na nedovoljene obiskovalce, zaradi katerih si je prislužil celo pisni opomin. »Sicer pa smo gospoda zaradi težav z alkoholom pripravljali na selitev in zdravljenje v komuno,« je še povedala Bregarjeva. Med obiskovalci, ki naj bi kljub prepovedi redno prihajali k pokojnemu v zavetišče, naj bi bila po naših informacijah pogosto prav ženska, ki se je znašla med osumljenci. Tja naj bi prihajala 'ob težkih dnevih' sprva s soprogom. A s slednjim naj bi se v zadnjem času razšla, zaradi nasilja pa je imel soprog do nje tudi prepoved približevanja. Obiskovalka naj bi imela tudi novega partnerja, vendar naj to ne bi bil prebivalec zabojnika, temveč nekdo tretji. Ali so omenjeni med osumljenci, pa še ni znano, prav tako ni znano, kaj je bil vzrok za spor, ki se je končal s smrtjo brezdomca.