Na današnje novo nadaljevanje naroka za izrek kazenske sankcije so vabili nekdanjo ženo obtoženega in vnovič izvedenca psihiatrične stroke Mladena Vrabiča, vendar prve ni bilo. Kot je sodišču pojasnila policija, je vabljena priča slovenskih organom nedosegljiva, saj ima od novembra lani stalni bivališče prijavljeno v ZDA, zato se je sodnica odločila opustiti njeno zaslišanje.

Lukeševa se je kljub nasprotovanju Softićeve zagovornice Tanje Kompara namesto tega odločila prebrati njeno izpoved in izpovedi hčera iz sojenja na ptujskem sodišču, ki ga je tik pred koncem leta 2017 na leto in pol zapora obsodilo zaradi posedovanja orožja in nasilja v družini. V njih so priče izpovedale, kaj vse se jim je dogajalo v času skupnega življenja, najbolj je trpela njegova žena, za katero se je pravi pekel začel po desetih letih skupnega življenja. Softić naj bi jo neprestano žalil, se znašal nad njo, ji prepovedoval stike z zunanjim svetom, celo v službo ni več smela.

Še preden je sodišče izločilo javnost zaradi novega pričanja psihiatra Vrabiča, je tožilec Darko Simonič dejal, da se ne strinja s tistim delom njegovega mnenja, ki se nanaša na bistveno zmanjšano prištevnost obtoženega. Ta ugotovitev namreč po njegovem mnenju temelji na domnevni možganski okvari, ki pa je doslej še nihče ni dokazal. "Obtoženi je svoje dejanje storil organizirano in načrtno, kar je dokazovalo tudi njegovo obnašanje po dejanju, ko je celo dejal, da mu je žal za poškodbo voznika napadenega avtomobila ter za gospo, ki se je peljala mimo. Vsi dokazi kažejo na to, da je bil popolnoma prišteven," je dejal Simonič.

Vrabič je nato znova pojasnjeval dopolnjeno izvedensko mnenje za zaprtimi vrati, po njem pa se je sodnica, glede na dejstvo, da je tega med postopkom spreminjal, odločila za imenovanje novega izvedenca. Tokrat bo izvedensko komisijo ljubljanske medicinske fakultete zaprosila za imenovanje treh sodnih izvedencev, ki bodo v sodelovanju s kliničnim psihologom izdelali novo mnenje ter se hkrati opredelili do Vrabičevega. Narok se bo nadaljeval 5. novembra.