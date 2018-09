Več kot tisoč tujih in domačih udeležencev iz sveta politike, gospodarstva in civilne družbe bo danes in jutri na Bledu sodelovalo na trinajstem strateškem forumu, ki letos poteka pod naslovom Onkraj razlik. Forum je največja vsakoletna mednarodna razprava o globalnih vprašanjih v organizaciji Slovenije oziroma zunanjega ministrstva in Centra za evropsko prihodnost, letos pa bo vendarle nekoliko drugačen. Manj je zvenečih političnih imen, deloma zato, ker še ni nove vlade, deloma pa tudi načrtno, saj na zunanjem ministrstvu pravijo, da so hoteli dati prednost vsebini pred imeni. Bržkone je načrten tudi odmik od dogajanja lani in izpred treh let, ko je ob obisku predsednika evropskega sveta Donalda Tuska in podpredsednika evropske komisije Fransa Timmermansa vse drugo na forumu zasenčilo razpravljanje o arbitraži s Hrvaško.

Na udarnem otvoritvenem panelu voditeljev bo letos tako en sam tuji, a zelo odmeven gost, glavni pogajalec Evropske unije za brexit Michel Barnier, osrednji nagovor pa bo imel predsednik države Borut Pahor. Barnier prihaja v času, ko so se pogajanja o izstopnem sporazumu z Veliko Britanijo še bolj zapletla in ta morda res sploh ne bo dosežen. Za staro celino je brexit vsekakor antipod uspešnega premoščanja razlik, kar je osrednja tematika letošnjega foruma.

O stanju v svetu in Evropi Vseh forumov oziroma okroglih miz bo v dveh dneh 24, potekali pa bodo v treh sklopih – politično-varnostnem, poslovnem in v okviru foruma mladih. Med gosti foruma bodo med drugimi predsednik UEFA Aleksander Čeferin, namestnik kosovskega premierja Enver Hoxhaj, zunanja ministra Črne gore in Malte Srđan Darmanović in Carmelo Abela, nekdanji sekretar Arabske lige Amre Moussa, ministrica za srečo in blagostanje Združenih arabskih emiratov Ohood bint Khalfan Al Roumi, vrhovna tožilka mednarodnega kazenskega sodišča Fatou Bensouda in vodilni znanstvenik zveze Nato Thomas Killion. Na Bledu bodo tudi najvišji predstavniki nacionalnih varnostnih organov iz osmih držav jugovzhodne Evrope, ki bodo razpravljali o varovanju tajnih podatkov v regiji. Med bolj izpostavljenimi razpravami bodo tiste o trenutnem stanju v svetu, o tem, kaj še povezuje Evropo, o pričakovanjih in realnosti mediacije v svetovnih konfliktih, o varnosti v kibernetskem svetu ter o dvajseti obletnici mednarodnega kazenskega sodišča in njegovi poti naprej. Zadnja okrogla miza je tradicionalno namenjena zahodnemu Balkanu. Tokrat bo potekala pod naslovom Izgubljena leta ali novo upanje? Nekatere forume bodo v živo prenašali po spletu.