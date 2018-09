Trump je zelo kritičen do levičarskega režima venezuelskega predsednika Madura, ki je v veliki meri odgovoren za hudo gospodarsko in humanitarno krizo, v kateri se je znašla nekoč najbogatejša južnoameriška država.

Tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost je v odzivu na poročanje omenjenega časnika odgovoril, da se ZDA še naprej zavzemajo za mirno in urejeno vrnitev demokracije v Venezueli, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Ameriška vlada vsak dan posluša zaskrbljene Venezuelce iz vseh družbenih slojev. Njihov cilj je enak: ponovna izgradnja demokracije v njihovi domovini,« je dejal Garrett Marquis.

New York Times, ki se sklicuje na neimenovane ameriške predstavnike in nekdanjega venezuelskega vojaškega poveljnika, ki so sodelovali v tajnih pogovorih, je poročal, da so načrti za vojaški udar zastali. Venezuelski zunanji minister Jorge Arreaza je na Twitterju obsodil »ameriške načrte za posredovanje in podporo vojaški zaroti v Venezueli«. »Prav tam, v ameriških medijih, lahko vidimo nove gnusne dokaze,« je dodal.

Maduro je bil 4. avgusta med vojaško parado v Caracasu tarča poskusa napada z dronom. Venezuelske oblasti so s prstom pokazale na ZDA, Kolumbijo in notranje sovražnike. Svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost John Bolton je zatrdil, da ameriška vlada ni bila vpletena v incident.

Avgusta lani so mediji poročali, da je Trump svoje svetovalce spraševal o možnostih vojaške invazije na Venezuelo. V tistem času je javno govoril, da ne izključuje vojaške opcije za končanje kaosa v tej z nafto bogati državi.