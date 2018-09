V Sloveniji se vsako leto prezgodaj rodi 1400 otrok, kar je sedem odstotkov vseh novorojenčkov. Med njimi je sto takšnih, ki ob rojstvu tehtajo manj kot kilogram. Najlažji, brez pomembnih posledic preživeli novorojenček je tehtal komaj 370 gramov. Tako krhko življenje nujno potrebuje posebno oskrbo visoko usposobljenega medicinskega osebja in podporo sodobnih, tehnološko dovršenih aparatur. Najsodobnejši aparat omogoča optimalen nadzor temperature otroka do 0,1 stopinje Celzija natančno, kar je za otrokovo rast in preprečevanje bolezni izjemnega pomena. Zlasti pri nezrelih nedonošenčkih je ključna visoka stopnja vlage, ki jo zagotavlja zaprt in od okolja ločen vlažilni sistem. Inkubator je opremljen z dozatorjem kisika in senzorjem koncentracije, kar omogoča nadzorovano dodajanje kisika pri novorojenčkih, ki imajo težave z dihanjem. Med prednosti inkubatorja sodijo še električno nastavljiv nagibi ležišča za optimalno lego novorojenčka in višina inkubatorja, tehtnica za nadzor otrokove teže, opozorilni sistem, ki stalno spremlja jakost hrupa in svetlobe, ena od prednosti pa je tudi enostavno razstavljanje in gladkost površin, kar omogoča boljše čiščenje in s tem preprečevanje okužb, je ob predaji naprave povedala dr. Lilijana Kornhauser Cerar, vodja Enote za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov ter predsednica Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom.

Inkubator je v uporabo predala Krkina sodelavka s hčerjo, ki je s pomočjo strokovne pomoči in sodobne tehnologije pred šestimi leti v inkubatorju uspešno prebrodila obdobje po prezgodnjem rojstvu in je ta teden prvič sedla v šolske klopi. »Sara se je rodila z 32 tedni, torej osem tednov prezgodaj. Ob rojstvu je tehtala 1040 gramov in je imela 38 centimetrov, bila je tudi močno zahirana. Sara sicer ni bila najmanjši otroček takrat na oddelku, ampak naš strah pred neznanim in skrb, ali bo z njo vse v redu, nista bila zato nič manjša. V inkubatorju je bila skoraj mesec dni. Ker se je lepo razvijala in pridno pridobivala težo, so naju po dobrem mesecu s 1780 grami odpustili domov,« je povedala Sarina mama.