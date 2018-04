Asist. dr. Lilijana Kornhauser - Cerar, vodja enote in predsednica Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, je povedala, da se desetina otrok v Sloveniji rodi več kot tri tedne prezgodaj. Skoraj dvesto jih vsako leto ob rojstvu tehta manj kot poldrugi kilogram. Nekateri novorojenčki so veliki komaj za dlan; lani rojeni Tin je ob rojstvu tehtal samo 440 gramov. Kljub ljubezni staršev ti otroci ne bi preživeli, če zanje ne bi poskrbeli na posebnih oddelkih porodnišnic, kjer dela izurjeno osebje in so na voljo aparati, namenjeni zdravljenju in negi teh malih novorojenčkov. Največji tak oddelek v Sloveniji je enota za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov v ljubljanski porodnišnici, kamor so iz drugih porodnišnic premeščene nosečnice, ki jim grozi prezgodnji porod ali zapleti zaradi njihovih bolezni oziroma bolezni pri plodu. Na oddelku se vsako leto zdravi več kot 600 novorojenčkov, med katerimi prevladujejo nedonošenčki. Da bi lahko zrasli v zdrave malčke, jim morajo zdravniki, medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci pomagati s številnimi aparati.