To je novinarjem v Bruslju povedal vodja srbskega urada za Kosovo Marko Đurić po pogovorih Vučića z visoko zunanjepolitično predstavnico EU Federico Mogherini. Po Đurićevih navedbah se je Vučić za to odločil zaradi »vseh prevar, groženj in laži kosovskih Albancev«, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Kot je poudaril, želi Beograd ohraniti mir, ne more pa pristati na poskuse groženj in prepovedi obiska srbskega predsednika na Kosovo. Vučić naj bi v nedeljo obiskal Mitrovico, kjer naj bi nagovoril kosovske Srbe.

Na vprašanje, ali se Vučić boji, da bi ga na Kosovu prijeli, je Đurić odgovoril, da se tega ne boji in da ga gotovo ne bodo prijeli, če se bo odločil, da bo šel na Kosovo. Ob tem je pozval kosovske Srbe, naj se v čim večjem številu udeležijo Vučićevega nagovora, še navaja Tanjug.

Današnje srečanje Vučića in Thacija bi bilo prvo po poletnem premoru. Strani sicer od srečanja nista veliko pričakovali.