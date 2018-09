Beograd in Priština naj bi končni, pravno zavezujoči in vsesplošni dogovor o ureditvi medsebojnih odnosov dosegla do konca leta ali do začetka prihodnjega, so za srbski Tanjug povedali neimenovani viri v Bruslju, kjer se bosta jutri na pogovorih sestala srbski in kosovski predsednik Aleksandar Vučić in Hashim Thaci. Doseženi dogovor mora biti skladen z mednarodnim pravom in imeti podporo mednarodne skupnosti, vključno z državami v regiji, so dodali. V zadnjih tednih je največ vprašanj okoli zamisli, da bi Kosovo in Srbija izmenjala dele ozemlja z večinskim prebivalstvom druge narodnosti, kar je naletelo na mešane odzive. Hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić je včeraj dejala, da je zamenjava ozemelj za Zagreb nesprejemljiva, podobno menijo bošnjaški politiki v Sarajevu.

O tem v teh dneh poteka zlasti vroča razprava na Kosovu. Predlog o zamenjavi ozemlja na severu Kosova z večinskim srbskim prebivalstvom za srbsko dolino Preševa z večinskim albanskim prebivalstvom podpira Thaci, ostro pa mu nasprotujeta opozicija in tudi premier Ramush Haradinaj. Ta je včeraj dejal, da razmejitev ni v pristojnosti predsednika države in da mej ne gre spreminjati. »Zelo napak je, da se o tem sploh govori. Saj smo preživeli tragedije v 90. letih. Te meje imamo, morda z njimi nismo vsi zadovoljni, toda če niti tega ne spoštujemo, kaj bo potem?« se je vprašal Haradinaj.

Burno je že dva dni v kosovskem parlamentu, kjer je opozicija bojkotirala sejo, na kateri naj bi imenovali pogajalsko ekipo Kosova, vladne stranke pa zasedanje, ki ga je predlagala opozicija za sprejetje resolucije proti spreminjanju meja. agencije