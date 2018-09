Slovenci so očitno zamudili na tekmo, saj so Bolgari povedli že iz prvega napada, ker nekateri slovenski reprezentanti še niso bili v filmu dvoboja. Enaindvajsetletni bolgarski up Božidar Kraev, ki igra na Danskem, je na veselje 200 rojakov zadel s strelom z 20 metrov, potem ko prostora nista dobro zaprla Krhin in Kurtić, ki sta tudi v nadaljevanju tekme z napakami in neodgovorno igro jezila navijače. Slovenija je bila po golu v šoku, zato nikakor ni resneje ogrozila bolgarskega gola, saj so streli leteli daleč mimo okvirja. Gostitelji so bili premalo agresivni, v zvezni vrsti je bil le Kampl na ravni slovesa zvezdnika, ki je na trgu vreden 18 milijonov evrov. Prevzel je vlogo vodje na igrišču, igral je v ritmu bundeslige, vse je počel v gibanju, a ni imel pravih pomočnikov v Krhinu, Kurtiću, Verbiču in Šporarju, ki so bili premalo bojevniški, saj so bili preveč statični in neodločni. Selektor Tomaž Kavčič je ob nemoči, ko je delil navodila, tako zakuhal, da je moral sleči trenirko. Ko je Slovenija skozi igro le sestavila pravi napad, je izenačila v režiji podajalca Skubica in strelca Zajca, ki je zadel s strelom z glavo, čeprav je bil v skoku z bolgarskimi hrusti najmanjši in najbolj krhek.

Kampl odšepal v bolečinah

Gol je Slovencem dal krila in končno so začeli igrati tako, kot so navijači, ki so jih vseskozi spodbujali, pričakovali. V trenutkih premoči Slovenije, ko sta nevarno streljala Zajc in Kurtić, so Bolgari po uri znova povedli iz nič. Po globinski podaji in slabem posredovanju vratarja Belca je še drugič na tekmi zadel Kraev. Čeprav so bili Bolgari slabši in v povsem podrejenem položaju, Slovenci nikakor niso zmogli mat poteze, potem ko so žoge v kazenski prostor letele z vseh strani. Kampl, ki je vidno šepal, ker ga sodnik ni zaščitil ob številnih brcah Bolgarov, je moral iz igre v 82. minuti, stadion pa zapustil s povito nogo in ledom na njej. Zajc je poskušal z vsemi mogočimi triki izigrati bolgarsko obrambo. Napad je bil okrepljen z Bezjakom in Matavžom, a Bolgari so z veliko mero sreče, odličnih obramb vratarja Ilieva in zavlačevanjem z obilo valjanja tekmo pripeljali do nepričakovane zmage.

Skromni Bolgari so prišli do zmage iz edinih dveh strelov v okvir gola Slovenije, sicer pa si niso priigrali niti ene priložnosti. Vratar Vid Belec, ki v Italiji sedi na rezervni klopi, ni bil na ravni reprezentančnega vratarja, zato Slovenija potrebuje zanesljivejšo številko ena. Slovenija je imela dovolj priložnosti vsaj za remi, a očitno je, da se bodo morali posamezniki s premalo odgovornosti v igri in nogometne inteligence (Kurtić, Krhin, Verbič, Šporar…) zamisliti nad svojo predstavo, saj ne morejo imeti stalno rezerviranega mesta v prvi enajsterici. Rezervisti Bezjak, Matavž in Dervišević so pokazali več znanja in želje, na klopi pa je še kakšen igralec, ki bi si zaslužil priložnost. Pred Tomažem Kavčičem, ki je doživel tretji poraz na četrti tekmi, so težki dnevi, da dvigne ekipo za gostovanje v nedeljo na Cipru.