Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) tesno sodeluje z Rdečim križem Slovenije (RKS) in si prizadeva premostiti sedanje izzive. Nacionalno društvo lahko računa na podporo federacije, je včeraj na sedežu RKS dejal Simon Missiri, direktor evropskega urada IFRC. Skupaj s Seijo Tyrninoksa, vodjo urada IFRC za srednjo in jugovzhodno Evropo, je obiskal tudi Upravo RS za zaščito in reševanje ter zunanje ministrstvo.

