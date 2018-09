Upokojenec, bivši direktor protokolarnega servisa oziroma javnega gospodarskega zavoda Brdo Iztok Purič nam je razkril, da bo kandidiral za župana Kranja na lokalnih volitvah. Po njegovih besedah bosta skupno listo sestavili stranki Več za Kranj sedanjega župana Boštjana Trilarja in stranka bodoče ministrice Alenke Bratušek. Novo ime na listi kandidatov za kranjskega župana pa je tudi Zoran Stevanović, ki je odstopil kot podpredsednik Slovenske nacionalne stranke in napovedal, da za župansko kandidaturo v Kranju zbira podpise in ne bo strankarski kandidat.

Sedanji župan Boštjan Trilar je lani ob koncu leta presenetil z napovedjo, da ne bo več kandidiral za župana, in dodal, da bo stranka našla »odličnega kandidata« za njegovega naslednika. »Potrjujem, da smo se dogovorili o moji kandidaturi in sem jo sprejel, ker želim aktivirati potenciale, ki jih Kranj ima,« nam je povedal Purič in dodal, da podrobnosti še niso povsem dorečene in bodo znane ob vložitvi kandidature, računa pa na skupno podporo liste Več za Kranj in Stranke Alenke Bratušek.