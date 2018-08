Kranjskim policistom odpovedi zaradi neprimernega ravnanja med nočno patruljo

Policistom, ki so julija med nočno izmeno v svojem vozilu prevažali mladoletnico, z njo popivali in ji med drugim nekaj časa tudi prepustili volan policijskega vozila, so odpovedali pogodbo o zaposlitvi, sklepi o odpovedi pa so jim že vročeni, so za STA potrdili na PU Kranj. Policisti se na to lahko še pritožijo, trenutno pa dela ne opravljajo več.