Dela ob Cesti na Jezerca od novozgrajenega krožišča do CUDV Matevža Langusa Radovljica naj bi bila po napovedih izvajalcev – Gorenjske gradbene družbe – končana do konca poletja. To pomeni, da se bodo uporabniki centra in krajani bližnjega naselja že jeseni lahko varno sprehodili do središča mesta po pločniku. Center Matevža Langusa je sicer od središča Radovljice oddaljen le nekaj sto metrov zračne razdalje, ki pa jo morajo predvsem gibalno ovirani varovanci na invalidskih vozičkih premagati po dobra dva kilometra dolgi prometni glavni cesti brez pločnika med Radovljico in Lipniško dolino. Skupna vrednost gradbenih del znaša 322.000 evrov, naložbo pa poleg občine sofinancira ministrstvo za infrastrukturo s 138.000 evri. V prihodnjih dveh letih občina načrtuje še nadaljevanje gradnje pločnika do mostu čez Savo na Lancovem. Novosti bodo veseli tako domačini kot številni sprehajalci dela tematske učne poti Prisluhnimo reki Savi. Celotna pot vodi od mokrišč na Šobcu do Fuksove brvi v Radovljici, a mnogi prehodijo le del od Lancovega do Šobca. Tistim, ki se nočejo izpostavljati prometnim nevarnostim, trenutno preostane le, da se do izhodišča odpravijo po isti poti, po kateri so prišli. Po novem se bodo lahko vrnili po pločniku mimo omenjenega centra in skozi gozd nazaj do Šobca. Sicer pa Gorenjska gradbena družba nadaljuje tudi drugo fazo rekonstrukcije ceste in sanacije zidov ob državni cesti na Lancovem. Zaradi gradbenih del bo zgornji odsek ceste, po kateri so mnogi vajeni dostopati tudi do Krope, predvidoma zaprt do konca oktobra. pe