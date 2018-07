»Dober dan,« obiskovalce hriba nad Begunjami na Gorenjskem, na katerem stoji cerkvica svetega Petra, pozdravijo delavci, ki menjajo strešno kritino objekta. »V bližini cerkvice je v teh dneh nevarno, raje naredite malo večji ovinek,« svetujejo mimoidočim. Pot, ki vodi mimo cerkve do vzletišča za jadralne padalce in naprej proti Sankaški koči, namreč prekrivajo gradbeni odri. »Dela bodo potekala predvidoma do konca avgusta, seveda je vse odvisno od vremena,« pravi župnik Begunj na Gorenjskem Matjaž Ambrožič.

Freske, stare skoraj pol tisočletja Delavci trenutno menjajo kritino slovite cerkvice, uredili bodo tudi drenažo, obvode za meteorne vode, cerkev bodo začeli izsuševati in jo tako rešili pred uničujočo vlago. »Lesena streha je začela puščati, voda pa je prodrla tudi pod objekt,« pojasnjuje Ambrožič. Prenova bo tako pred propadanjem rešila freske, ki bodo čez nekaj let slovele 500 let obstoja. »Freske so eno večjih ohranjenih del freskarskega mojstra Jerneja iz Loke,« pojasnjuje župnik Ambrožič. »Freske v prezbiteriju upodabljajo prizore iz legende o sv. Petru. Na ladijski slavoločni steni je prikazana poslednja sodba, šestindvajset prizorov na severni steni pa tvori enega najobsežnejših pasijonskih ciklov v slovenskem srednjeveškem stenskem slikarstvu,« pojasnjujejo v Turizmu Radovljica. Ambrožič opozarja, da bi podobna usoda propadanja brez nujne prenove čakala tudi rebra na gotskih obokih cerkvice. Obnova bo po Ambrožičevih besedah stala okoli 50.000 evrov, financirajo pa jo z lastnimi sredstvi in darovi vernikov. Ker je cerkev spomeniško zavarovana, pri obnovi dobro in tesno sodelujejo s kranjskim zavodom za varstvo kulturne dediščine, dovoljenje zanjo pa so morali dobiti tudi od pristojnega ministrstva. Da se bo notranjost cerkve dokončno poslovila od vlage, bo trajalo nekaj let. »Potem upamo na posluh države pri restavriranju pol tisočletja starih fresk, saj bi bil za nas to prevelik zalogaj,« brez dlake na jeziku pove župnik.