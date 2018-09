Eric Phillips, tiskovni predstavnik newyorškega župana Billa de Blasia, je povedal, da so jih odpeljali v bolnišnico, na kraju pa so predstavniki centrov za nadzor bolezni in preventivo ter reševalna vozila.

Povedal je, da na letalu pregledujejo vsakega posameznega potnika, da bi ugotovili, koliko je bolnih. Doslej so okoli 250 potnikom že dovolili, da lahko gredo z letala ter mimo carine in nadaljujejo s potovanjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ocenil je, da bi šlo lahko za epidemijo gripe, saj je del od 521 ljudi na letalu prišel iz Meke, kjer trenutno razsaja gripa. V Meki se je sicer romanja od 19. avgusta udeležilo 2,4 milijona muslimanov z vsega sveta.

Upravljavec letališča je sicer brez uporabe izraza karantena sporočil, da so letalo oddaljili od terminala, da so lahko predstavniki centrov za nadzor bolezni in preventivo vstopili vanj in ocenili razmere.

Lokalni mediji so sprva poročali, da je na mednarodnem letu zbolelo kar sto potnikov.