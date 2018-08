Pilotki Keithair Misquitta in Aarohi Pandit sta doslej opravili opravili pot iz Indije preko Pakistana, Irana, Bolgarije in Srbije v Slovenijo, po servisnem postanku pa pot nadaljujeta preko Evrope, Atlantskega oceana v Severno Ameriko, preko Beringovega morja na Kitajsko in od tam spet proti Indiji.

Skupno bosta preleteli preko 37.000 kilometrov, najtežja pot pa naj bi ju čakala prav preko Atlantskega oceana.

Na današnji novinarski konferenci sta mladi pilotki povedali, da s svojo potjo želita doseči dvoje - ozavestiti ženske o njihovi moči, da zmorejo take podvige, ki so "nekako domena moških", ter zbirati denar za šolanje deklet v Indiji, ki želijo svojo poklicno pot nadaljevati na področju letalstva.