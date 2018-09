Neimenovani Kanadčan je pred dnevi v bližini mesta Barrie z veliko hitrostjo prevozil železniško progo in ob tem poletel. Nenavadno vožnjo, pri kateri se vozilo nekaj časa ni dotikalo vozišča, je posnelo več varnostnih kamer. Pristanek – avtomobil se je zaletel v drevo – je bil za voznika in sopotnika brez večjih posledic. Kot navaja Mashable, sta 46-letnik in njegov sopotnik utrpela lažje poškodbe. Nekoliko večje posledice bo občutila voznikova denarnica, saj bo moral zaradi nevarne vožnje in povzročanja nevarnosti plačati precejšnjo kazen.

Avtomobil (za razliko od voznika in potnika) letenja in trdega pristanka ni dobro prenesel. Tuji mediji ne poročajo o tem, za kateri model tesle je šlo, je pa dejstvo, da je avtomobil povsem uničen.