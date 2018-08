"Zadnje leto je bilo najbolj naporno in boleče leto v moji karieri," je Musk povedal v četrtkovem intervjuju za New York Times. "Bilo je mučno," njegove besede povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Musk je za časnik govoril o maratonskih delovnikih v želji ujeti proizvodne roke, večkrat s cmokom v grlu. Svoje zdravstveno stanje je opisal kot "ne zelo dobro". "Pri meni so se ustavili prijatelji, ki so resno zaskrbljeni," je povedal.

Od leta 2001, ko je bil zaradi malarije dalj časa v postelji, si ni vzel več kot enega prostega tedna. Dela 120 ur na teden. "Bila so obdobja, v katerih tovarne nisem zapustil tri ali štiri dni - dnevi, ko sploh nisem bil zunaj," je potožil. "To je resnično terjalo davek pri mojih otrocih," je dodal. Tudi svoj 47. rojstni dan je junija preživel v tovarni, skoraj je zamudil tudi bratovo poroko.

Priznal je tudi, da pogosto ne more zaspati brez pomoči uspavala ambien. "Pogosto gre za alternativo: nič spanca ali ambien," časnik navaja prvega moža Tesle.

Ob tem je podjetnik, ki je Teslo leta 2003 ustanovil z željo pripeljati avtomobile v novo tehnološko ero, pojasnil tudi sporni zapis na spletnem družbenem omrežju twitter o umiku Tesle z borze. Kot je pojasnil, je želel biti transparenten.

Analitiki trditve o zagotovljenem financiranju označili za vprašljive

Musk je prejšnji teden nepričakovano prek spletnega družbenega omrežja twitter sporočil, da namerava Teslo umakniti z borze in da je že zagotovil financiranje za odkup vseh delnic po ceni 420 dolarjev za delnico. Kot je pojasnil v pogovoru, se je tisto jutro doma zbudil ob svojem dekletu, glasbenici Grimes, in telovadil. Nato je sedel v svojo teslo in se odpeljal na letališče. Na poti je natipkal usodno sporočilo.

Objavil ga je sredi trgovalnega dneva, kar je nenavaden čas za velike objave. Delnica Tesle je porasla za sedem odstotkov, preden je borza Nasdaq ustavila trgovanje. Ko je to znova steklo, so delnice končale 11 odstotkov nad izhodiščem.

Analitiki so sicer njegove trditve o zagotovljenem financiranju označili za vprašljive, kritični pa so bili tudi številni člani upravnega odbora Tesle, ki jih je novica prek twitterja presenetila. Mnogi so se vprašali tudi, od kod cena 420 dolarjev. Ni manjkalo takih, ki so opozarjali, da je 420 v kulturi tistih, ki redno kadijo marihuano, koda za kajenje te droge.