Izgube se kopičijo, račun družbe Uljanik je blokiran. Policija preiskuje sedež v Pulju zaradi domnevnih finančnih malverzacij. Norveški naročnik Siem Shiping Inc. je odpovedal naročila štirih ladij za prevoz avtomobilov in tovornjakov. V ladjedelnicah ni repromaterialov, da bi vsi zaposleni lahko opravljali svoje naloge s polno zmogljivostjo na ladjah, ki jih še gradijo. Nedokončane so luksuzna potniška ladja za polarna križarjenja in platforma za specialna dela na morju ter tudi ena izmed ladij, ki so jih Norvežani odpovedali.

Negotova prihodnost Država je delavcem zagotovila še eno plačo, a se v ladjedelnicah sprašujejo, kaj bo po 15. septembru, ko bodo v žep pospravili avgustovsko plačo. Zaposleni v puljski ladjedelnici si ne želijo stečaja. Rešitev vidijo v prestrukturiranju, kljub temu da je predvideno zapiranje najmanj 600 delovnih mest. Glede na objavljeni povzetek načrta prestrukturiranja naj bi odpuščenim delavcem namenili povprečno 115.000 kun (15.540 evrov) odpravnine. V Uljaniku v Pulju zaposlujejo 3773 ljudi, med katerimi je 2613 redno zaposlenih, drugi so kooperanti. Nekaj več kot 1300 zaposlenih v 3. maju na Reki bi se ločilo od Uljanika, od katerega zahtevajo tudi vrnitev posojila. Od vlade pričakujejo, da bo postavila krizno upravo, ki bo zagotovila nadaljevanje poslovanja obeh ladjedelnic. Uprava Uljanik grupe je načrt prestrukturiranja konec julija poslala evropski komisiji (EK) v ocenjevanje, odgovora iz Bruslja še ni. V kateri smeri gre obravnava, bo morda znano do konca tedna, ko naj bi Zagreb obiskala evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager. Medtem so v hrvaški vladi dejali, da na bruseljski mizi ni uradnega predloga načrta prestrukturiranja Uljanika, temveč njegova delovna različica. Upajo, da bodo po rednih stikih z EK soglašali s končnim dokumentom, na podlagi katerega bi potem lahko poskusili rešiti največjo hrvaško ladjedelnico. V Banskih dvorih niso navdušeni nad potezami lastnika strateškega partnerja Uljanika, družbe Kermas energija Danka Končarja, ki med stavko ni želel vložiti dodatnega denarja za plače delavcev. Končar je napovedal, da namerava vlagati v Uljanik, ko bo znana odločitev EK, toda lahko bo tudi odstopil od partnerske pogodbe, če bo vlada našla boljšega vlagatelja. Hrvaški mediji so neuradno poročali, da ima vlada intenzivne politične pogovore s kolegi na pristojnih ministrstvih v Nemčiji, na Kitajskem in v Južni Koreji. Ugibajo o zanimanju za Uljanik Vadima Novinskega, ki je lastnik največjih ukrajinskih ladjedelnic. Po teh ugibanjih je tudi Končar javno potrdil, da sta se prejšnjo pomlad z Novinskim pogovarjala o položaju v hrvaškem ladjedelništvu.