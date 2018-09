Potem ko so slovenski nogometni reprezentanti v ponedeljek opravili regeneracijski trening v Lescah, so se včeraj z Bleda pripeljali na Brdo pri Kranju, kjer so jih pričakala tri odlično pripravljena igrišča, zalita z vodo, in kopica uglednih nogometnih delavcev na čelu s sedanjim predsednikom Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenkom Mijatovićem, nekdanjim predsednikom Rudijem Zavrlom, novim generalnim sekretarjem Martinom Koželjem…, le novinarska druščina je bila zelo okrnjena.

Medtem ko je zvezdnik Leipziga Kevin Kampl pojasnil, da se v zadnjem času nič ni slišal s svojim prijateljem Janom Oblakom, ki zaradi poškodbe manjka na tokratni akciji, je Mijatoviću vendarle uspelo vzpostaviti stik s 25-letnim Škofjeločanom. »Imela sva pol ure dolg telefonski pogovor. Trenutno je najbolj pomemben dober start Slovenije v ligi narodov, saj bi si fantje z zmago proti Bolgariji dvignili samozavest. Nato bomo rešili težave z Oblakom tako, kot je najboljše za dobrobit slovenskega nogometa. Z Janom sva se dogovorila, da ga, ko bo imel prost termin, obiščemo v Madridu in se pogovorimo,« je za Dnevnik povedal Radenko Mijatović.

Selektor Tomaž Kavčič je pred prvo tekmo lige narodov z Bolgarijo jutri ob 20.45 v Ljubljani treninge zaprl za javnost. Nacionalni nogometni center na Gorenjskem smo morali zapustiti po petnajstih minutah treninga, namenjenih zgolj ogrevanju, enako bo danes na uradnem treningu v Stožicah. Ker NZS po napredovanju Koželja v generalnega sekretarja še nima novega vodje varnosti, sta za to, da so vsi obiskovalci (izjema je bil Rudi Zavrl) zapustili tribune, poskrbela kar Matjaž Krajnik, tiskovni predstavnik NZS, in Brane Elsner, ki v tehničnem sektorju skrbi za usposabljanje trenerjev. Taktika in zasedba, s katero se bo Kavčič lotil Bolgarije, je tako skrbno varovana skrivnost. Ni dvoma, da bo eno glavnih vlog imel Kevin Kampl, ki pričakuje, da bo, tako kot v klubu, zaigral na položaju zadnjega defenzivnega vezista, na katerem se najbolje počuti.

»Gradimo na dobri predstavi proti Črni gori. Smo v izenačeni skupini, a imamo kakovost, da premagamo vse tri tekmece, Bolgarijo, Ciper in Norveško. Liga narodov je dobrodošla za majhne države, saj se lahko preko nje uvrstiš na evropsko prvenstvo, kar je naš cilj,« je povedal Kevin Kampl, ki bo pri 28 letih moral prevzeti tudi največji del odgovornosti. Težave z mišico so pozabljene.

Med prestopnim rokom se je pojavil v kombinacijah za prestop v Barcelono, a se ni pretirano vznemirjal. »Podobno je bilo pred dvema letoma s prestopom v Atletico Madrid. Lepo je, če se tako veliki klubi zanimajo zame, a jaz se s takšnimi stvarmi ne obremenjujem preveč. Lani sem resnično hotel v Leipzig, zdaj pa me ne vleče drugam, saj sem zelo zadovoljen v fantastičnem klubu. V Lepizigu se super počutim, postal sem tudi oče, kar je najlepši občutek na svetu. Družina se v Nemčiji odlično počuti, čeprav je zelo pestro, odkar imam otroka, zraven pa je še pes,« je hitel razlagati Kampl, ki je tudi eden izmed obrazov kandidature Nemčije za evropsko prvenstvo leta 2024.