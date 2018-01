Slovenska nogometna reprezentanca, ki bo nastopala v tretji kakovostni ligi C, se bo pomerila v skupini 3 z Norvežani, Bolgari in Ciprčani. V skupini 1 bodo igrali Škotska, Albanija Izrael, v skupini 2 Madžarska, Grčija, Finska , Estonija, v skupini 4 pa Romunija, Srbija, Črna gora in Litva.

V slovenskem taboru so z žrebom zadovoljni. »Mislim, da je skupina zelo izenačena, je taka, v kateri se da tekmovati. Smo konkurenčni in sem zadovoljen s skupino,« je po žrebu dejal predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in dodal: »Če želiš napredovati skozi ligo narodov, potem je treba biti prvi v skupini. Naš cilj bo tako prvo mesto v skupini.«

Pripomb na žreb ni imel niti selektor Tomaž Kavčič. »Na žreb tako ali tako nimaš vpliva. Ekipe so dobre, primerljive, toda tudi mi nismo slabi. Lahko igramo z vsako od njih,« je povedal in nadaljeval: »Če nekje tekmuješ, mora biti cilj najvišji.«

V najmočnejši ligi A bodo v skupini 1 igrali Nemčija, Francija, Nizozemska, v skupini 2 Belgija, Švica, Islandija, v skupini 3, Portugalska, Italija, Poljska in v skupini 4 Španija, Anglija, Hrvaška.

V ligi B, ki po kakovosti zaostaja le za ligo A, se bodo v skupini 1 pomerili Slovaška, Ukrajina, Češka, v skupini 2 Rusija, Švedska, Turčija, v skupini 3 Avstrija, BiH, Severna Irska in v skupini 4 , Wales, Irska, Danska.

V najslabši ligi D pa bodo v skupini 1 zaigrali Gruzija, Latvija, Kazahstan, Andora, v skupini 2 Belorusija, Luksemburg, Moldavija, San Marino, v skupini 3 Azerbajdžan, Ferski otoki, Malta, Kosovo in v skupini 4 Makedonija, Armenija, Liechtenstein, Gibraltar.

Nova liga narodov se bo sicer začela septembra in bo nadomestila tekmovalno in marketinško man zanimive prijateljske tekme. Dodatno veljavo tekmovanju pa bo dala končna nagrada, saj si bodo štiri države tudi prek lige narodov priigrale nastop na evropskem prvenstvu leta 2020.

Prvi del skupinskega dela tekmovanja bo odigran med reprezentančnimi premori septembra, oktobra in novembra letos. Reprezentance v vsaki skupini bodo igrale tako doma kot v gosteh vsaka z vsako. Zmagovalca lige narodov bo dal zaključni turnir štirih zmagovalcev skupin lige A s polfinalom in finalom odigran junija 2019. Zadnjeuvrščene ekipe iz vsake skupine in lige bodo nazadovale v nižjo ligo (štiri iz A v B, štiri iz B v C in štiri iz C v D), zmagovalke pa bodo napredovale (iz D v C, C v B in B v A).