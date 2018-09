Največji slovenski etnološki festival – 48. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine – se bo v Kamniku začel ta četrtek, trajal pa bo do 10. septembra. Vrhunec festivala bo tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš, v katero se bo zlilo okoli 2000 v noše odetih posameznikov, skupin in konjskih vpreg; z oblačilno dediščino povezanih prireditev, glasbe, nastopov folklornih skupin, razstav in zabave pa ne bo manjkalo vse dni prireditve.

Osrednje dogajanje in glavni oder letos zaradi gradbenih del ne bo na Glavnem trgu, temveč na Trgu prijateljstva za stavbo občine Kamnik. Zaradi prireditve bodo v festivalskih dneh občasno spreminjali tudi prometni režim, poskrbeli bodo za obvoze, na parkiriščih v središču mesta bodo pogoste popolne zapore prometa.

Štiri tematske razstave

V sklopu festivala, ki izpostavlja oblačilno dediščino, so organizatorji pripravili štiri tematske razstave. Prve tri, Markova herbija na občini Kamnik, Zakladi hrvaške oblačilne in nesnovne dediščine v Galeriji Miha Maleša in Spodi n'č, gor pa b'l mau v Galeriji Dika so že odprte, razstavo Le kam sodi ta obleka pa bodo v Galeriji nad Kavarno Veronika odprli v četrtek ob 19. uri. Za zgodnejše odprtje razstav so se organizatorji odločili zato, da bi ta segment zgodovine še bolj na široko približali obiskovalcem festivala in širši javnosti.

Organizatorji, Zavod za turizem, šport in kulturo iz sklopa festivalskih prireditev posebej izpostavljajo zlasti nastope tujih folklornih skupin, ki bodo polepšale nedeljsko dopoldne, sobotno tekmovanje harmonikarjev za pokal narodnih noš, prav tako sobotno predstavitev LAS iz Slovenije in tujine, ki bo na Glavnem trgu, ter večerno zabavo s Pop Design, Guštijem in Skalpi, ki bo na Trgu prijateljstva. Prav tako bodo na Trgu prijateljstva v petek obiskovalce zabavali Mambo Kings in Zasedba Kranjci, v nedeljo pa Skupina Špica, Ansambel Domačini in Skupina Bojsi.

Sveže novice o 48. Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine so objavljene na facebook strani Dnevi narodnih noš oziroma spletni strani narodnenose.si.

Organizatorji ob bližajočih se Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine izpostavljajo še, da je britanski The Guardian letos ta največji slovenski etnološki festival uvrstil med 20 najboljših tradicionalnih festivalov v Evropi. Začetki prireditve segajo v leto 1966, ko so Kamničani organizirali Dan narodne noše. Prireditev je kasneje kar nekajkrat zamenjala ime, domačini jo skrajšano imenujejo kar Noše.