V Domu kulture Kamnik so že pripravljeni na novo sezono, ki so jo obogatili s pestrim in raznolikim programom. Že obstoječima abonmajema, Maistrovemu in abonmaju Kam'nček, ki ostajata nespremenjena, so v novi sezoni dodali še abonma Kam'na'smeh. Ta bo v veliko dvorano Doma kulture Kamnik pripeljal pet izbranih komedij, ki bodo poskrbele za smeh in zabavo. Prodajo vseh treh začenjajo danes.

»Pri sestavljanju vseh treh abonmajev in izbranih gledaliških predstav smo upoštevali pestrost žanrov, kakovost predstav ter njihovo vsebino, aktualnost in kritičen pogled na sodobno družbo,« je dejal vodja oddelka za kulturo na Zavodu za turizem, šport in kulturo Tomaž Simetinger. Kot je še dejal, bodo tudi v novi sezoni nadaljevali ugodno sprejet in že v pretekli sezoni uspešno začrtan projekt Glasba z okusom, ki bo začinjal torkove večere v intimni atmosferi Kluba Kino dom. »Kot prvi gost bo konec septembra z govornimi in pevskimi imitacijami nastopil Tilen Artač. K dobri glasbi se poda dobra hrana, zato bomo, kot je v navadi, po koncertu postregli večerjo, ki jo bo pripravilo gostišče Repnik,« je projekt napovedal Tomaž Simetinger.

V Domu kulture Kamnik pripravljajo v novi sezoni še nekaj novosti, in sicer sodelovanje z Glasbeno šolo Kamnik ter Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik. Program bodo objavili v sredini septembra. Po uspešni prvi sezoni pa bodo nadaljevali tudi projekt Poletje pod krošnjo, ki bo konec sezone ponovno oživil dvorišče pred Domom kulture Kamnik z brezplačnimi festivalskimi dogodki. To poletje so na dvorišču Doma kulture Kamnik obiskovalce razvajali z najuspešnejšimi festivalskimi dogodki, ki so se odvijali bodisi v poletnem času bodisi med letom na drugih festivalih po državi. Popestrili so jih z gostinsko ponudbo, obiskovalcem pa so se priljubili tudi zato, ker zanje ni bilo treba odšteti vstopnine.