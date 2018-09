»Zadnji tedni po mojem prihodu v Ameriko so bili neverjeten vrtiljak čustev in novih izkušenj. Težko je opisati, kako težko in z navdušenjem čakam, da stopim na igrišče v Dallasu in začnem s trdim delom za dosego ciljev, ki so si jih zastavili z ekipo,« je uvodoma zapisal Dončić, ki se je po koncu zadnje sezone iz Real Madrida preselil v ligo NBA k moštvu Dallas Mavericks.

»Pred tem pa želim deliti svoje občutke z vami, moji soigralci, moji "bratje". Vem, da se vsi zavedate, da zame ni večje časti, kot igrati za svojo domovino. Moje misli so z vami, ki se pripravljate na kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Čeprav ne morem biti z vami, sem prepričan, da boste odlično opravili svoje delo. Eden mojih najpomembnejših dosežkov v življenju je biti del zmagovalne ekipe, ki je prva in edina prinesla zlato medaljo Sloveniji. Moj namen je biti eden vodilnih členov v naši nadaljnji borbi za tekmovanje na elitni ravni. Naslednji mesec bom žal od daleč spremljal tekme in navijal!!!! Mojim fantom pa: pokažite jim, kdo ste!!! Nadaljujte, kar smo skupaj začeli! Kmalu bom z vami ...« je zaključil zapis Dončić.

Slovenija bo 14. septembra igrala v Latviji, 17. septembra bo v Stožicah gostovala Turčija. Na teh tekmah ne bo Dončića in nekaterih drugih slovenskih košarkarjev, ki so pred letom dni v Turčiji osvojili naslov evropskega prvaka.

Kot je na nedavni novinarski konferenci povedal slovenski selektor Rado Trifunovič, so vsi igralci uporabili isti razlog, češ da jim klubi odsvetujejo igranje v reprezentanci. To sicer po pravilih ni dovoljeno, saj klubi ne smejo nobenemu igralcu prepovedati ali onemogočiti nastop za državno reprezentanco. A glede na to, da so razmere v evropski košarki izredno neurejene, klubi in nacionalne zveze to pogosto izkoriščajo.