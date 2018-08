Potem ko je slovenska košarkarska reprezentanca pred manj kot letom dni senzacionalno prišla do izjemnega uspeha in postala evropski prvak, je danes tik pred tem, da se ne uvrsti na svetovno prvenstvo. Nov sistem kvalifikacij Mednarodne košarkarske zveze Fiba je zdesetkal izbrano vrsto selektorja Rada Trifunovića, saj zaradi pokrivanja koledarjev tekem ne more računati na igralce iz evroligaških moštev in lige NBA. Ko bi lahko bili zraven, pa je prišlo do številnih odpovedi. Slovenija za ohranitev upanja na uvrstitev na svetovno prvenstvo na šestih tekmah drugega dela kvalifika