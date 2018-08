Navijači avstralske ekipe so pripravili živahno vzdušje. Boltov prihod je v Gosfordu, kjer domuje klub Central Coast Mariners (75 kilometrov severno od Sydneya), povzročil pravo malo evforijo, saj se je na tekmi predsezone zbralo kar 10.000 ljudi.

Bolt se je večino časa ogreval ob robu igrišča in navdušeno ploskal ob prepričljivi predstavi soigralcev, ki so do polčasa zadeli petkrat. V igro je ob glasnem navijanju in ognjemetu vstopil v 71. minuti in začel na levem krilu.

Osemkratni olimpijski prvak je zaradi svojega svetovnega rekorda v teku na 100 m nosil dres s številko 95. Pred tekmo je Jamajčan priznal, da ni najbolje telesno pripravljen in da se hitro utrudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.