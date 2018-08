Ameriški indeksi podirajo rekorde

V letošnjem letu je nesporen zmagovalec po donosnosti borz ameriški trg, saj tako razviti evropski trgi kot tudi oziroma predvsem razvijajoči se trgi močno zaostajajo po donosnosti. Za evrske vlagatelje je ameriški trg poskrbel za dvojno veselje – na eni strani gledamo pozitiven trend gibanja delnic na ameriških borzah, za dodaten pozitiven učinek pa je poskrbel še močnejši dolar, ki je še nekoliko »odebelil« donose ameriških delnic od začetka leta. Ameriška borzna indeksa Nasdaq in S&P500 dosegata iz dneva v dan rekordne vrednosti, kar v praksi pomeni, da smo na ameriškem trgu dosegli najdaljše bikovsko obdobje v zgodovini ameriških borz. To traja že od marca 2009, saj od takrat ni bilo obdobja, ko bi indeksi upadli za 20 odstotkov ali več – kar naj bi pomenilo medvedji trend. Vseeno pa lahko trdimo, da nismo priča borznemu balonu, saj rast ni bila nevzdržna. Tako je kot primer indeks S&P500 od marca 2009 do danes na letni ravni pridobil v povprečju gledano 16,5 odstotka. Vsekakor je na drugi strani treba omeniti, kaj je bil razlog za takšno rast – pomemben faktor za to je bila seveda ekspanzivna monetrana politika Feda (ki pa se postopoma že umika) in deloma tudi ameriška davčna reforma. Kot posledica monetarne politike (ali pa vzporedno z njo) pa tudi odlični makroekonomski podatki za ameriški trg v zadnjih letih, ki so jih spremljali tudi nadpovprečni podatki o poslovanju ameriških podjetij. V zadnjih letih smo bili namreč priča situacijam, kjer je več kot 75 odstotkov ameriških podjetij objavljalo boljše rezultate od pričakovanj analitikov. Tako lahko mirno trdimo, da je bila rast tečajev na borzi podprta tudi s pozitivnimi objavami in da so relativni kazalniki (na primer razmerje med ceno delnice in dobičkom na delnico) nad dolgoletnim povprečjem – vseeno pa ne tako visoki, da bi bili razlog za paniko. Če smo nekoliko bolj konkretni, trenutno razmerje med ceno delnice in dobičkom na delnico za ameriški indeks S&P500 znaša nekaj čez 21. Kot primerjavo lahko vzamemo vrednost tega kazalnika za leto 2000 oziroma 2009 (tik pred izbruhom obeh zadnjih borznih zlomov) – takrat je vrednost tega kazalnika znašala več kot 30 oziroma 26. Vseeno pa prihaja mesec september, ki je tradicionalno za borze nekoliko slabši mesec. Ameriškega predsednika Trumpa očitno to ne zmoti preveč, saj je v četrtkovem tvitu v njegovem slogu sporočil – »Še več dobrih novic prihaja na kapitalske trge!« – pustimo se presenetiti!