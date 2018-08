Razveljavljeni razpis za izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti malih in srednjih podjetij z informacijskimi in komunikacijskim tehnologijami je bil vreden 53,2 milijona kun (4,8 milijona evrov). Podjetniki, ki so nameravali pridobiti denar za svoje posle, so lahko poslali prijavo na spletni strani v sredo ob 11. uri, a sistem po 35 sekundah ni več sprejemal prijav, ker je znesek v tako kratkem času za 200 odstotkov presegel predvidena sredstva.

Zaradi tovrstne blokade sistema prijav je razpis zamudilo nekaj manj kot 600 podjetnikov, ki so želeli tekmovati s svojimi projekti. Mnogi so posumili, da gre za nepravilnosti v računalniškem sistemu, nekateri pa so izrazili tudi dvom v nepristranskost pri podelitvi sredstev.

Hrvaška ministrica za regionalni razvoj Gabrijela Žalac je najprej novinarjem pojasnila, da so se na ministrstvu za gospodarstvo odločili za razpis po načelu »kdor prvi pride, prvi melje«, ker nimajo dovolj zmogljivosti, da bi o prijavah odločali glede na kakovost projektov. Naknadno je dejala, da je tovrstno odločanje na razpisih nesprejemljivo.