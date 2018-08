Že 64. izvedba nogometne lige prvakov bo vsaj na papirju najmočnejša doslej. Za prestižno lovoriko se bo tudi po zaslugi povratnikov Interja, Crvene zvezde, Ajaxa in PSV potegovalo kar 13 dozdajšnjih prvakov stare celine, ki so skupaj osvojili 47 evropskih naslovov.

V tekmovanju bodo letos nastopali tudi trije slovenski nogometaši, najtežja naloga pa bržkone čaka Samirja Handanovića. Nekdanji reprezentančni vratar, ki bo pri 34 letih debitiral v tekmovanju, se bo z Interjem v skupini B pomeril z Barcelono, Tottenhamom in PSV. Nič lažje delo ne čaka niti njegovega naslednika v vratih Slovenije Jana Oblaka. Član madridskega Atletica bo svojo mrežo poskušal ohraniti nedotaknjeno proti Borussii Dortmund, Monacu in Bruggeu. »Nisem vesel. Skupina je zelo zahtevna, Atletico je vrhunska ekipa, zato bodo te tekme zelo pomembne,« je bil po žrebu vidno nezadovoljen izvršni direktor Borussie Dortmund Hans-Joachim Wacke. Pri 19 letih bo prvi nastop v ligi prvakov vpisal tudi nekdanji igralec Rudarja iz Velenja, zdaj pa član moskovskega CSKA Jaka Bijol. Branilec bo z ruskim velikanom gostoval pri aktualnem prvaku Realu Madridu, Romi in Viktorii Plzen.

Crveni zvezdi povrnjeno dostojanstvo

Prvič po letu 1992 je v žrebu sodelovala tudi Crvena zvezda, ki se bo pomerila v bržkone najbolj razburljivi skupini C s Paris Saint-Germainom, Napolijem in Liverpoolom. Srbski prvaki so si nastop v ligi prvakov zagotovili, potem ko so v zadnjem krogu kvalifikacij izločili lanskega polfinalista evropske lige Salzburg. Beograjčani so z Avstrijci obakrat remizirali, a napredovali zaradi boljše gol razlike v gosteh. Igranje med elito so si zagotovili, čeprav so na povratni tekmi zaostajali že z dvema goloma razlike, imeli slabši odstotek posesti žoge (33:67), manjše število strelov proti nasprotnikovim vratom (8:30) in slabši odstotek natančnih podaj (56:81). »Zvezdo smo vrnili tja, kamor spada. V preteklih letih je klub veliko pretrpel, zato me veseli, da mu je zdajšnja generacija povrnila vsaj nekaj dostojanstva,« je dejal trener Crvene zvezde Vladan Milojević. Uspeha evropskega prvaka iz leta 1991 so se razveselili po vsej Srbiji, najbolj prešerno pa je bilo seveda v tamkajšnji prestolnici. V središču Beograda se je po tekmi zbralo več tisoč navijačev, prek družbenega omrežja instagram pa je rdeče-belim čestital tudi teniški as Novak Đoković. Srbski mediji so se med drugim razpisali tudi o finančni plati, ki jo prinaša nastopanje v tekmovanju, saj bo nekaj več kot 15 milijonov evrov vredna injekcija Evropske nogometne zveze močno pripomogla k stabilizaciji kluba, katerega dolg je lani znašal 36 milijonov evrov.

Najuspešnejši srbski klub bo s preostalimi 31 moštvi skupinski del lige prvakov začel 18. in 19. septembra, finale pa bo 1. junija prihodnje leto na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu.